В России будут строить больше аквапарков и горнолыжных курортов

Премьер-министр Михаил Мишустин

Лето заканчивается. Пик туристического сезона – тоже. А значит, пора подвести предварительные итоги. Так и сделали в правительстве. Там во вторник прошла стратегическая сессия по развитию туризма. Отрасль в последние годы стала одной из приоритетных. Власти наконец поняли, что это мультипликатор похлеще строительной сферы. Развитие туризма тянет за собой кучу других сфер: от той же стройки и транспорта до перерабатывающей промышленности и торговли.

- Что сегодня важно? Надо детально проработать необходимые решения, чтобы в полной мере раскрыть потенциал отрасли. Тем более что рост внутреннего туризма стимулирует развитие как самого сектора, так и смежных с ним секторов. Активно создаётся транспортная инфраструктура. Строятся курорты и гостиницы, открываются рестораны, новые кафе, преображаются городские пространства. Все больше российских регионов привлекают путешественников. И туристический поток из года в год растет. Причем не только в период летних отпусков и зимних каникул, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, сейчас в России есть более 30 тысяч гостиниц, санаториев и баз отдыха. В общей сложности там более миллиона номеров. Нужно увеличивать их число и повышать качество обслуживания. А для этого нужны дополнительные инвестиции, как государственные, так и частные. К примеру, на помощь бизнесу в последние два года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» власти отправили более 100 млрд рублей.

При этом большой акцент власти будут делать на развитие инфраструктуры для автомобильных путешествий. Страна у нас большая. На своей машине на отдых ездит каждый третий. И для этих людей не хватает придорожных сервисов. В ближайшие годы их будут активно развивать. А для притяжения людей в разные регионы нужно создавать объекты, которые станут достопримечательностями.

- Чтобы запустить крупные инвестиционные проекты в этой сфере, президент поручил подготовить решения для помощи предпринимателям при возведении круглогодичных парков развлечений, аквапарков, развитии инфраструктуры горнолыжных курортов. В связи с этим важно проработать вопрос создания отечественной аттракционной техники: это и канатные дороги, и подъемники. Определить потребность в устройствах, машинах, оборудовании для деятельности организаций туристического комплекса. Всего того, что раньше мы закупали за рубежом, - пояснил Мишустин.

По его словам, туризм – это главный мультипликатор, позволяющий развивать экономику регионов. Последние несколько лет в сфере гостеприимства настоящий бум. Но потенциал у этой отрасли еще огромный.