Детей спросили, зачем они ходят в школу: ответы удивили всех

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У взрослых наполеоновские планы в отношении подрастающего поколения. В этом году для них в школьную программу включили начальную военную подготовку, трудовое воспитание, по новому написали курс истории, вводят единую программу по основным общеобразовательным предметам… А что же сами дети? Чего хотят они? Зачем ходят в школу? Это попытались выяснить специалисты портала Mediacom.Expert, которые провели опрос среди школьников от 6 до 18 лет (результаты приводит gazeta.ru).

Результаты оказались любопытными:

- Меньше половины школьников (45%) заявили, что любят школу.

- Еще 44% уточнили: временами нам нравится учиться, но иногда - нет.

- 11% детей категорически не хотят посещать храм знаний.

На вопрос “Что вы хотели бы изучать в школе?” подавляющее большинство (74%) представителей подрастающей молодежи заявило, что их интересует, как устроены нейросети и технологии на основе искусственного интеллекта. При этом 35% школьников считают: было бы неплохо, чтобы некоторые уроки вели учителя-роботы. Вполне понятные запросы со стороны поколения, которое называют цифровым.

Что привлекает ребят в учебном заведении? Класс - это место общения с друзьями, так считают 41% учеников начальной и средней школы (6-13 лет). У старшеклассников другие приоритеты: только 19% ребят в возрасте 14-18 лет видят в школе площадку для общения. Они учатся, чтобы получить хорошее образование (27%), подготовиться к поступлению в вуз или колледж (12%) и сделать первый шаг к карьере (9%).

Наконец, вопреки распространенному стереотипу об одичании поколения гаджетов, школьники по-прежнему читают книги: 55 процентов прочитало за лето, не менее трех книг. На новом витке истории отцов и детей разделяет не такая уж и непреодолимая пропасть.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Бить - нельзя, кричать - нельзя. Как воспитывая ребенка выстроить с ним добрые, доверительные отношения (подробнее)