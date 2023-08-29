Лариса Голубкина перед спектаклем долечивается дома

Актриса Лариса Голубкина. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

83-летняя Лариса Голубкина после планового лечения проходит восстановление дома. Актриса несколько раз за последние полгода вынуждена была опровергать сообщения о госпитализации.

29 августа появились очередные сообщения о госпитализации (на этот раз в клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагнозом энцефалопатия) народной артистки Ларисы Голубкиной. Уже и сама Лариса Ивановна, и ее дочь Маша Голубкина неоднократно опровергли данную информацию: «Дома! Какая еще больница?!»

Как нам стало известно, перед началом театрального сезона Лариса Голубкина прошла диспансеризацию и полное обследование – потому провела 2 недели в стационаре. Артистке проводили и диагностику, и поддержку организма – люди зрелого возраста должны периодически проходить профилактику имеющихся заболеваний. Данная госпитализация не была связана с недавней травмой ноги у артистки.

Ближайший моноспектакль Ларисы Голубкиной назначен на 19 сентября – чтобы артистка могла окончательно восстановить здоровье и выполнить все рекомендации врача, а также полностью восстановить подвижность травмированной ранее ноги. 19 сентября Лариса Голубкина будет солировать 2 часа подряд на сцене Театра Российской армии в моноспектакле «Заплатки». Ларису Ивановну называют – «стойкий оловянный солдатик». Два с половиной года назад Голубкина неудачно упала, сломала шейку бедра – ей сделали операцию, через несколько месяцев после которой она вернулась на театральную сцену.

Лариса Голубкина так шутит о своем солидном возрасте и планах на будущее: «Какие планы, о чем вы говорите? Открываем паспорт - смотрим год рождения, день рождения: весна. А весна - это радость необыкновенная, цветет все, тюльпаны, даже белая сирень. Но ты с ума-то не сходи, еще раз посмотри в паспорт и благодари Бога, что ты до этих дней доехала. Что дальше будет - все только к нему, к Богу».

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