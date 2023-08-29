Когда рядом близкий человек: Около 25% всех родов в Подмосковье - партнерские

Фото министерства здравоохранения Московской области

В Московской области становятся все более популярны партнерские роды - так называют процесс, когда рядом с роженицей помимо акушерки и врача находится близкий человек. Чаще всего это супруг. Сообщается, что в родильных домах и перинатальных центрах Подмосковья практикуют самые разные виды родов - в том числе мягкие (протекающие естественным путем, с минимальным вмешательством медиков), вертикальные (женщина рожает стоя), в сопровождении доулы (помощницы, которая помогает роженице, но при этом не является врачом). Однако партнерские роды - самые популярные.

- Беременность - особенный период в жизни женщины и для многих в момент родов крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В Подмосковье каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды - порядка 25% от всех родов в Подмосковье, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно.

Стоит отметить, что в подмосковные роддомы приезжают рожать пациентки и из других регионов - не только из соседних областей, но и из Москвы.

Вся полезная информация для будущих мам размещена на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Именно здесь можно определиться с подходящим роддомом или выбрать вид родов.

Ту же информацию можно получить через оператора бесплатного Единого call-центра системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье»:8 (800) 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00.