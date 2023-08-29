Звезды театра и кино превратятся в продавцов на рынке, чтобы помочь детям с онкологией

Фото: предоставлено фондом "Подари жизнь"

Известные российские артисты и музыканты на сутки променяют сцену на обычный московский рынок. В субботу, 2 сентября, десятки отечественных звезд встанут за прилавки Усачевского рынка в Москве, чтобы поддержать фонд "Подари жизнь". Он помогает детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями получать самую современную и эффективную медицинскую помощь и не медицинскую поддержку вовремя.

Любой желающий может прийти и сделать покупки у знаменитостей, чтобы помочь детям: часть вырученных от продажи продуктов и блюд средств направят на лечение подопечных фонда «Подари жизнь». Сейчас на попечении единовременно находится около 1000 детей и молодых взрослых из 7 расположенных в Москве и области клиник федерального и городского подчинения, а также дети из более чем 40 региональных клиник.

В роли продавцов фонду «Подари жизнь» будут помогать: Ирина Старшенбаум, Марина Александрова, Нелли Уварова, Никита Панфилов, Виктория Толстоганова, Валдис Пельш, Игорь Верник, Ирина Безрукова, Ольга Ломоносова, Елена Захарова, Алиса Гребенщикова, Вадим Верник, Александра Ревенко, Александр Ратников, Артур Сопельник, Анна Бегунова, Степан Девонин, Елизавета Кононова, Андрей Кузичев, Софья Лебедева, Анна Рыцарева, Софья Синицына, Федерико Арнальди и другие известные артисты.

- День фонда «Подари жизнь» на Усачёвском рынке — возможность сделать благотворительность частью повседневной жизни: приходите, чтобы перекусить, сделать покупки и приятно провести время и одновременно помочь детям, - приглашает команда фонда.

Посетители рынка смогут не только сделать покупки, но и приятно провести время. Как рассказываю в фонде, всех гостей ждёт музыкальная программа от артистов — певицы Дианы Анкудиновой и группы «Гипнобаза». Будут работать интерактивные площадки, кулинарные и творческие мастер-классы.

Программа Дня фонда «Подари жизнь»*

Мастер-кухня на 2-м этаже рынка:

13:00-14:00: Мастер-класс по приготовлению десертов от финалистки шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» Ольги Герасименко

Зона фонтана со стороны ул. М. Пироговская:

13:00-13:40, 15:00-15:40, 17:00-17:40: Детское шоу мыльных пузырей

13:00-14:00: «Чудеса росписи». Мастер-класс по росписи имбирных пряников

14:00-15:00: «Как вырастить авокадо дома?». Учимся сажать авокадо в горшочек на мастер-классе

15:00-16:00: «Креативный художник». Мастер-класс по живописи на молоке

16:00-17:00: «Цветочные фантазии». Мастер-класс по изготовлению различных поделок и венков из живых цветов

15:00-16:00 и 17:00-18:00: Рисуем временные тату «Мехенди» хной на теле

16:00: Музыкальное выступление от московского музыкального инди-коллектива «Гипнобаза»

17:00-20:00: Дегустация чая из разных стран мира от резидентов рынка «МойЧай» и кондитерских шоколадных изделий от «Fresh Cacao»

18:00-19:30: «Мастер-Шеф»: кулинарный мастер-класс от Шеф-повара Усачевского рынка по приготовлению мясных стейков на огне.

19:00-21:00: Винные дегустации с угадыванием напитков от партнеров

19:30-22:00: Музыкальная программа от известных артистов.

Также целый день для гостей рынка будет работать зона с мерчем фонда «Подари жизнь» — худи и футболки будут представлены на входах в рынок со стороны ул. Усачева и М. Пироговской.

*в программе возможны изменения.

Адрес Усачёвского рынка: Москва, ул. Усачёва, 26 (метро Спортивная, Лужники, Фрунзенская)