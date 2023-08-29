Шотландские пенсионеры бросили вызов молодым стриптизерам

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60-летний шотландец Кенни Синклер случайно узнал, что его сын снялся для популярного в Великобритании настенного календаря «Парни в килтах».

На страницах этого календаря традиционного позируют полуобнаженные красавцы, из одежды на которых только килты.

Килт – предмет шотландского национального мужского костюма, его ошибочной считают юбкой. На самом деле – это кусок клетчатой ткани, оборачиваемой вокруг торса. Первоначально вместо отреза ткани использовали пледы. И именно об этом вспомнил Синклер, когда предложил своим друзьям создать комедийное трио «Мужики в одеялах».

Синклер преследовал две цели – бросить вызов молодежи и показать, что и поколение мужчин постарше может радовать и веселить зрителей; вторая цель заключалась в сборе средств на благотворительность.

Премьера пародийного шоу Синклера и его друзей состоялась в Эдинбурге, на фестивале Fringe, вызвав бурю восторгов.

- В своей программе мы пытаемся убедить зрителей, что «Мужики в пледах» лучше «Парней в килтах». – рассказал он.

Троица также снялась для календаря, все доходы от продаж от которого тоже были направлены в благотворительный фонд.

Календарь расходится на ура. «Молодые девчонки тоже его покупают, и говорят, что их бабушке он точно понравится», - шутит Синклер.