«Гуд-бай, Англия!»: как и почему шотландские националисты вновь сражаются за независимость

Фильм «Храброе сердце» рассказывает про борьбу Шотландии за независимость в XIII веке. Но по большому счету с тех пор не так уж много изменилось в отношениях шотландцев с южным соседом. Фото: Кадр из фильма

ЖЮЛЬ ВЕРН И ГЕОПОЛИТИКА

Когда вы в детстве читали роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта», то, наверное, даже не обратили внимание на одну деталь. Действие начинается в Великобритании. Герои находят послание соотечественника, пропавшего где-то в южных морях… но лондонское Адмиралтейство отказывается снаряжать спасательную экспедицию. Дело в том, что капитан Грант и его осиротевшие дети - шотландцы. А английские чиновники-снобы в гробу видели помощь «каким-то северным горцам»… Характерная иллюстрация исторических отношений между двумя странами.

Шотландия столетиями билась за независимость с соседней Англией и окончательно потеряла ее в 1707 году - когда парламент северян проголосовал за вхождение в союз с Англией. Так, собственно, и возникла Великобритания. Кстати, сразу же после этого шотландский парламент, к тому моменту существовавший четыре столетия… был упразднен. Действительно, зачем покоренным народам самоуправление.

Но память о прежних вольностях жива по сей день. Шотландские националисты упрямо добиваются выхода из состава Соединенного Королевства. «Комсомольская правда» разбирается, в чем причина нынешних трений между Эдинбургом и Лондоном.

ЧЬЯ ТУТ НЕФТЬ?

Крупнейшей политической силой на севере Великобритании является Шотландская национальная партия (ШНП). За последние 24 года выборы в шотландский парламент (его восстановили в 1999 году) проходили пять раз - и каждый раз ШНП набирала больше голосов, чем на предыдущих. Причины политического успеха сторонников независимости очевидны.

Прежде всего - это экономика. Любой шотландский националист расскажет вам, что по ВВП на душу населения вроде бы великая Британия находится лишь на 13-м месте среди европейских стран (данные от 2019 года). Ее опережают не только богатые карлики наподобие Люксембурга и Швейцарии, но и бедные природными ресурсами Ирландия, Австрия, Бельгия… И это притом что Британии принадлежат крупнейшие в Западной Европе месторождения нефти и газа в Северном море… Ах да, ведь вообще-то этот шельф находится в водах Шотландии. Стало быть, отделимся, перестанем кормить Лондон - и заживем.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИХ СНОВА ОБМАНУЛИ

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% выступили за сохранение унии с Англией. Вроде бы демократия. Если не считать того, что западная медиамашина устроила мощнейшую кампанию в поддержку целостности Британии под лозунгом «Лучше вместе». Примерно так, как те же газеты и каналы вели и ведут травлю России, только с противоположным знаком. Ролики «за единство» крутили даже в кинотеатрах перед фильмами-блокбастерами.

А в 2016 году Британия провела успешный референдум о брексите - выходе из Евросоюза. Шотландцы почувствовали себя обманутыми. Ведь им же до этого месяцами ездили по мозгам лозунгом «Лучше вместе», а теперь, значит, когда это Лондону выгодно, то «вместе» (c ЕС) уже вдруг стало «не лучше». Ну и экономика: главные покупатели шотландских нефти и газа - как раз континентальная Европа, и рвать с ней связи - абсурд.

«Знай, что через два года будет брексит, - проголосовали бы в 2014-м за независимость и остались в ЕС», - говорят многие участники того референдума. Ведь Евросоюз на официальном уровне заявлял, что гипотетическая «независимая Шотландия» легко может стать его членом.

Стала набирать популярность идея нового плебисцита. И «внезапно» у первых лиц кампании начались проблемы. Весной - летом 2023 года арестовали целый ряд функционеров ШНП: казначея партии Колина Битти; бывшего главу партии Питера Мюррелла и его жену, на тот момент премьера Шотландии Николу Стёрджен. Повод - растрата пожертвований, собиравшихся на «кампанию за независимость». Якобы растрата или не якобы - рассуждать не будем, просто обратим внимание: как только второй референдум стал обретать реальность - так сразу же британская полиция и проснулась.

ТАК КТО ЖЕ ЗА ВСЕМ СТОИТ?

Конечно, шотландских сепаратистов не нужно идеализировать. Собственно, ничего национального - кроме требований независимости - у них нет. Так, Шотландская национальная партия очень гордится тем, что превратила свой край в «один из самых ЛГБТ-толерантных в мире»; вероятно, это первый заметный случай «гей- националистической партии» на международном уровне.

Нет у них и другого признака правых антиглобалистов - неприятия нелегальный миграции. «Шотландия в случае независимости останется открытой для всех». Недаром новый лидер ШНП - этнический пакистанец и ультралиберал Хамза Юсаф.

А вот если изучить, какие транснациональные корпорации активны в Шотландии, можно прийти к интересным выводам. Так, в 2015 году крупнейший банк США JPMorgan Chase перенес свою региональную штаб-квартиру в Эдинбург. Конечно, такому монстру было бы весьма выгодно заполучить карманное государство, которое не будет стеснять тебя налогами и режимом.

Но в любом случае, как бы ни закончилась история со вторым референдумом, России это на руку. Например, на юго-западе Шотландии находится одна из трех основных баз британского ВМФ - «Нептун», где дислоцируются подлодки с ядерными ракетами. В случае отделения между Эдинбургом и Лондоном начнутся разборки вокруг принадлежности этих и других военных объектов. То есть возможности англичан вмешиваться в украинский кризис сократятся.