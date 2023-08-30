Вопрос дня: Мы спросили у своих отпрысков: а вы зачем идете в школу? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Артемий Ворсобин, сын обозревателя «КП» Владимира Ворсобина, 1-й класс:

- Чтобы стать умным. И начать работать. А еще чтобы поступить в университет. А потом стать спецназовцем.

Даниил Васильев, сын ответственного секретаря «КП» Елены Поповой, 11-й класс:

- Иного способа получить высшее образование у меня нет. А еще там хорошие учителя, мои лучшие (да, не идеальные, но все же) друзья, много общения, знакомств. Также школа для меня является стимулом: когда я вижу, как мои друзья становятся лучше меня, это подталкивает к соревнованию с ними, чтобы доказать другим и самому себе, что я не хуже других.

Василиса Гамова, внучка корреспондентов «КП» Александра Гамова и Любови Моисеевой, 7-й класс:

- Мне очень хочется побывать в Южной Корее. Хотя бы туристом, а лучше - пожить и поработать. Для этого записалась на курсы корейского языка. Люблю готовить и могла бы попробовать себя в семейном ресторанчике. А школа поможет мне в достижении цели. Потому что образование развивает интеллект, организованность, трудолюбие и упорство.

Матвей Арефьев, сын корреспондента отдела культуры «КП» Егора Арефьева, 5-й класс:

- Я иду в школу ради знаний и новых друзей, ну и, конечно, ради развлечений, всяких мероприятий и иногда ради аккуратного хулиганства, как без этого? После школы обычно катаюсь на самокате и делаю трюки, это круто!

Иван Алфимов, сын заведующего отделом политики «КП» Валентина Алфимова, 5-й класс:

- Я вообще-то не наотдыхался. Надо было 90 дней умножить на 2. Я хожу в школу, потому что бабушка дает мне вкусный круассан. Вот больше всего в школе люблю круассан с соком.

Настя Вдовина, дочь спортивного обозревателя «КП» Андрея Вдовина, 4-й класс:

- ...Ну па-а-ап! Ты издеваешься?.. Надо же потом кем-то становиться. Я, правда, еще не придумала, кем хочу стать. Сейчас мне нравится профессия археолога, а раньше - художника и баскетболиста. А после четвертого класса вдруг понравится профессия следователя? Какой мне урок нравится больше всего? Последний!

Влад Иванов, сын редактора международного отдела «КП» Алексея Иванова, 8-й класс:

- А есть еще какие-то варианты? Странный вопрос, все равно что спросить «почему ты дышишь?». Ну не дома же сидеть.

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