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ПРАВОСЛАВНЫЕ НЕ СДАЮТСЯ

Многотысячный Крестный ход в канун православного праздника Успения Пресвятой Богородицы провели священнослужители и прихожане из числа мирян к Почаевской лавре. Увы, в Киево-Печерской лавре в этом году провести его не удалось, поскольку все входы и выходы Лавры перекрыты полицией и силовиками.

- Но оплот канонического православия в Западной Украине не просто не сдается, а демонстрирует, что на стороне истинной веры находятся многие тысячи прихожан, которые не отрекутся от своих убеждений под прессингом сатанистов Зеленского, - как отмечают сами украинские журналисты.

Власти нескольких областей Западной Украины запретили в этом году проведение крестного хода в Почаев по своим территориям, и верующим пришлось обходить населенные пункты с кордонами полиции и пикетами активистов, что увеличивало протяженность маршрута, обычно составляющего 210 километров пути.

На верующих по пути следования нападали украинские националисты, сотрудники ТЦК раздавали повестки, но Крестный ход, собравший многие тысячи людей, все равно состоялся. Разгонять такое скопление народа Зеленский и его клевреты не решились.

ТУРКИ НЕ ЖДУТ НОВЫХ СУДОВ С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ

Глава Министерства транспорта Турции заявил, что в ближайшее время в его стране не ждут прибытия судов с зерном с Украины. При этом, он не стал уточнять, идет ли речь о днях или неделях.

- Сейчас у нас нет новых идущих или ожидающих прохода судов из Украины. Режим прохода судов через проливы мы регулируем в рамках требований и ответственности Конвенции Монтрё, - передает слова Абдюлькадира Уралоглу газета Hürriyet.

Однако министр все же добавил, что если какое-то судно достигнет Босфора, как это сделал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, то Анкара его пропустит.

Joseph Schulte – это контейнеровоз, который стоял в порту Одессы с февраля прошлого года и вышел в море явно после переговоров судовладельцев с Москвой. А вот другой корабль – балкер PRIMUS - тоже решил выйти из порта и пройти через турецкие проливы, но смелости капитана хватило ненадолго. Вскоре PRIMUS повернул к берегу и вернулся в тот же порт, из которого вышел.

Нет дураков полагаться на слова и обещания Зеленского.

ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕБАТОВ В США ПООБЕЩАЛ ПРИЗНАТЬ ПОБЕДУ РОССИИ

В США прошли первые дебаты между кандидатами на пост президента от Республиканской партии. Их победителем стал доселе практически неизвестный бизнесмен- мультимиллионер индийского происхождения Вивек Рамасвами, который пообещал, что в случае избрания президентом он признает контроль РФ над приобретенными ею бывшими территориями Украины. После дебатов он подтвердил это намерение в своей статье для The American Conservative. Но не стоит думать, что он это хочет сделать из любви к миру и без всякой задней мысли. Она у него имеется, и ого-го какая!

- Я обеспечу мир в Украине на единственных условиях, которые должны иметь для нас значение – на условиях, которые будут ставить американские интересы на первое место. Администрация Байдена глупо пыталась заставить Си сбросить Путина. На самом деле мы должны заставить Путина сбросить Си. Хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду, - разоткровенничался Рамасвами. - С этой целью я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, Россия будет стратегически сдерживать планы Китая в Восточной Азии.

То есть мы имеем вариант предложения таскать каштаны из огня для США, испортив отношения с Китаем. Мы, конечно, понимаем, что Вивек, индус по происхождению, не испытывает симпатий к КНР, но с такими планами за спиной шли бы вы, мистер Рама...

УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

В столице Украины Киеве большинство школьников вернутся за парты в офлайн-формате, а сейчас в школах еще идет ремонт, из-за чего убежища для школьников и учителей недоступны.

Учебный год в Запорожской области начнется, как сообщил глава региона Юрий Малышко, в дистанционном формате.

- Продолжаем контактировать со всеми участниками образовательного процесса. Совместная задача власти – обеспечить равный доступ соискателей к качественному дистанционному обучению в условиях конфликта, - заявил он на специально созванном форуме.

Оригинальнее всех поступили в Харькове. Ту городские власти решили устроить учебные классы на станциях метро. Впрочем, там будут учиться только те школьники, в школах которых нет бомбоубежищ, и которые не хотят заниматься онлайн.

Как рассказали чиновники из Департамента образования мэрии, кроме учителей и учеников, в метро будут специальные помощники, которые помогут детям добираться до классов и ходить в туалет на чужой незнакомой территории.

200 ТЫСЯЧ ДРОНОВ И НИ БПЛА МЕНЬШЕ

Глава Государственной службы спецсвязи Юрий Щиголь в эфире единого всеукраинского телемарафона поделился планами, согласно которым Украина намерена за год произвести и закупить 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Сейчас, по его словам, за сутки Силы обороны Незалежной теряют 40-45 различных дронов. И восполнить подобные потери невозможно, поскольку столько не производят ни в Украине, ни, как он заявил, где-либо в мире.

- На сегодня мы делаем абсолютно все, чтобы обеспечить как можно больше, и практически все доступное на рынке сегодня закупаем, – объяснил Щиголь. На чем зиждется его уверенность в реальности таких планов, он не рассказал.

Нет, ну если делать бумажные самолетики, то могут и миллион осилить.

БАЙДЕН - СКЛЕРОТИК ИЛИ ПРИТВОРЯЕТСЯ, ЧТОБЫ НЕ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ ЗА ОБЕЩАННОЕ?

Польша возмущена тем, что Байден не спешит выполнять данные ранее им обещания. В июне 2022 года президент США объявил, что США и ЕС планируют построить на границах Украины, включая Польшу, временные хранилища для пшеницы — чтобы местные фермеры могли хранить там излишки зерна, а не продавать за бесценок. И пообещал всячески помочь полякам с этим.

- Байден дал это обещание публично, но когда мы начали об этом спрашивать, никто из администрации США не был готов ответить на наши вопросы, — пожаловалась госсекретарь Министерства регионального развития Польши Ядвига Эмилевич.

Нашли на кого надеяться – он уже практически штаны забывает застегивать, а они ждут от него выполнения обещания, которое было дано годом раньше. Байден о самой-то Польше может забыть, если ему не напоминать… А потом, обещанного три года ждут, а прошел только один. Еще пару лет подождите, а потом уже и обижайтесь.

НЕДОЛГО ИГРАЛ ФИНСКИЙ РУСОФОБСКИЙ МАРШ

МИД Финляндии сообщил, что с 1 сентября республика снова начинает принимать заявления на выдачу виз гражданам России через центры VSF в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России.

- Заявления на визу в Финляндию можно подать в визовых центрах VFS Global. С начала сентября визовые центры VSF Global в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада России будут принимать только заявления на получение визы, — говорится в релизе.

Недолго продержались без русских-то…

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Информированный украинский Тг-канал сообщил, что Офис Президента согласился с планами и методами новой волны мобилизации, которые запросил Генштаб. За осень должны призвать в ряды ВСУ 200 тысяч украинцев, а за зиму-весну еще 300 тысяч человек. Уже забреют детей и пенсионеров, или пока погодят?

- Минреинтеграции Украины сообщило, что в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей и сопровождающих взрослых.

- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что «выборов в Украине в этом году точно не будет». А что такого? Денег не дают? А если американцы прикажут?

- Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Демченко сообщил, что минувшей ночью на украинско-белорусской границе взорвались несколько мин. Жертв и разрушений нет.

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