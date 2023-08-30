Обнимаются и не скрывают нежных чувств: Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились в Венеции

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились в Венеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019 году, но остались друзьями. Супермодель и голливудский актер совместно воспитывают дочь Лею. Слухи об их воссоединении не раз появлялись в СМИ, и вот теперь экс-любовники вновь подбросили дровишек в костер сплетников. Папарацци сфотографировали Брэдли и Ирину во время романтического отдыха в Венеции. Парочка каталась на гондоле, не скрывая нежных чувств друг к другу.

Брэдли вместе с Ириной и 6-летней Леей заметили на прогулке по каналам. Папарацци сделали серию снимков, красноречиво доказывающих, что между бывшими по-прежнему летают искры. Купер то и дело обнимал Ирину за талию и заботливо нес ее сумку. Шейк беззаботно улыбалась и млела в объятиях отца своей дочери.

Папарацци сняли звездное семейство во время прогулки. Брэдли и их с Ириной дочь Лея первыми вышли из гондолы. Фото: кадр видео.

Модель выбрала для прогулки черное платье свободного кроя, дополнив образ солнцезащитными очками и бейсболкой. Купер гулял по Венеции в белой рубашке и серых брюках.

Совместная прогулка закончилась обедом в одном из венецианских ресторанов. За столиком к Ирине и Брэдли присоединилась мама Купера Глория Кампано. Во время ланча Купер и Шейк сидели рядом, и актер нежно гладил Ирину по обнаженному плечу. Снимки актера и модели в Венеции опубликовало британское издание Daily Mail.

Ирина в черном платье шла следом, надвинув бейсболку на глаза. Фото: кадр видео.

Поклонники немедленно предположили, что Брэдли решил устроить романтическую поездку, чтобы отбить Ирину у ее нового поклонника. По слухам, летом Шейк начала встречаться с бывшим мужем Жизель Бундхен, спортсменом Томом Брэди. Мол, своими нежностями на публике Купер решил вызвать у Тома ревность, и доказать, что у них с Ириной все еще есть шанс на воссоединение.

Впрочем, на самом деле эта романтическая версия вряд ли правдоподобна. Шейк и Купер прибыли в Венецию вовсе не ради романтического отдыха. 30 августа открывается 80-й Венецианский кинофестиваль, на котором Брэдли представит свой новый фильм «Маэстро». А, как известно, ничто так не подогревает интерес к премьере, как пиар на сердечных чувствах. Видимо, Купер решил подразнить поклонников и журналистов, а Ирина ему в этом подыграла.

Успех нового фильма очень важен для Брэдли. «Маэстро» стал второй картиной, которую Купер снял как режиссер. Первой его режиссерской работой была драма «Звезда родилась», премьера которой также прошла на Венецианском кинофестивале. Впоследствии фильм получил восемь номинаций на премию «Оскар». В драме «Маэстро» Купер не только выступил режиссером, но и сыграл главную роль - пианиста и дирижера Леонарда Бернстайна.

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