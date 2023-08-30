Эпидемия психических расстройств в команде Зеленского: почему приближенные и президент Украины тяжело больны

Михаил Подоляк вовсе потерял берега Фото: EAST NEWS

Все же Украина – это сейчас область не политики или экономики, а для самой что ни на есть психиатрии. Причем, клинической. Президент у них, сыгравший роль Наполеона в дешевой халтурной комедии, и в реальности решил примерить треуголку императора. И команда у него под стать. Некий врун и профессиональный навешиватель лапши на уши Арестович, который вроде бы ушел в отставку с внештатного поста, но на днях признался, что продолжает работать на Офис Зеленского, заявил, что Папе Римскому надо уходить в отставку, как будто это какой-то там Шмыгаль или Резников. А заменить его надо на поляка. Арестович даже согласился составить протекцию. Во уж кого забыли спросить, так это его.

Но его сменщик на посту главного пропагандиста Зеленского советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе потерял берега. На днях он начал указывать Турции, что ей делать, учить президента Эрдогана уму-разуму, и с того момента не может остановиться.

- Это «круто», когда человек боится лететь куда-то из России, а нам приходится делать вид, что он мировой лидер, с которым нужно разговаривать, и тем самым умножать собственную репутацию на ноль. Но это выбор каждого мирового политика, - съязвил он, пытаясь уколоть президента России, но по факту ударив по «умножающему свою репутацию на ноль» Эрдогану.

Бешенство Подоляка вызвал факт прилета президента Турции в Россию на переговоры с Путиным. Особенно после того, как на Украине ехидничали и фантазировали, что это, дескать, Эрдоган вызвал Путина на ковер, а по факту получилось наоборот - это турецкий президент приезжает в гости к российскому.

- Было бы политически наивно ожидать чего-либо от бесполезного человека по имени Путин, который наверняка не выполнит условия ни одной сделки. Я не понимаю, почему многие до сих пор страдают от этой наивности, - продолжает наигранно удивляться Подоляк. - Да, будут сказаны определенные риторические фразы, будут приняты определенные возможные решения, но, по сути, это не приведет к разблокированию Черного моря и прекращению российского доминирования, которое убивает суверенитет не только Украины, потому что Россия не только с Украиной воюет, но и убивает суверенитет стран, имеющих прямую связь с водами Черного моря.

Больной на всю голову Подоляк не может осознать, что в мире существуют не только «интересы Украины», и что Земля крутится вокруг своей, а не украинской оси. Все, что не служит интересам Киева или, тем более, противоречит им, не имеет значения в логике команды Зеленского, а то и вовсе должно быть уничтожено. При этом, Подоляк подбрасывает семена раздора, стараясь раздуть максимально масштабный конфликт среди третьих стран.

- Россию надо заставить соблюдать зерновое соглашение. У ООН есть для этого необходимые инструменты, она может навязать России, чтобы страна-член Совета ООН выполняла решения ООН, а если не выполняет, то приостановить свой статус члена. Аналогично, другие страны могут сопровождать зерновозы до транзитных пунктов, например, в Турции. Я думаю, нам нужно быть жестче по отношению к России, - отождествляет Подоляк Зеленского и себя со всем остальным миром. - Это не приведет к эскалации в Черном море, напротив, Россия наконец начнет понимать, что теперь у международного сообщества есть более сильные аргументы в пользу того, чтобы Россия хотя бы уважала определенные нормы международного гуманитарного права.

Нет, все понятно, у Киева жжет в одном месте, через которое обычно облегчаются. Эрдоган летит к Путину на переговоры, Папа Римский одобрительно напомнил россиянам же о великой истории России, указав на культурные и гуманитарные составляющие. А тут еще и экс-глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, вернувшаяся из Нью-Дели, в эфире «Радио НВ», с непередаваемой грустью сообщила, что Индия мало того, что не собирается быть частью «формулы мира» Зеленского, так еще и не хочет называть происходящее на Украине российской агрессией, а Россию, соответственно, «страной -агрессором». И это после того, как буквально на днях Зеленский пообещал в сентябре привлечь на сторону Украины Глобальный Юг.

Скоро они начнут указивки США раздавать, звать Байдена на ковер, командовать новым английским королем, а то про него ничего не слышно, а Макрона поставят мыть посуду на кухне у Зеленского.

И такая психическая неудовлетворенность и поведенческая активность будут лишь нарастать по мере накопления зрад. А их и так хватает. Куда ни кинь, куда ни кинь… Но надо ведь хотя бы стараться держать себя в руках. Или принять всей команде Зеленского галопередольчика. Говорят, очень действенно для всяких там недонаполеончиков…

Главное, не выпускать их к людям, чтобы не покусали.

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