Сомнительные эксперты «предрекли» дефицит воды в Крыму, хотя водохранилища заполнены

Глава Крыма Сергей Аксенов держит на контроле тему с пополнением запасов воды. Фото: Сергей Аксенов/ t.me/Aksenov82

«Крыму предрекли риск дефицита воды» – с таким посылом распространяется сообщение в сомнительных телеграм-каналах. В нем одна строчка, без ссылок на экспертов, авторов прогноза, данных, на основе которых сделан вывод. «Комсомольская правда» решила проверить достоверность и обоснованность «страшилки». Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа».

Прогноз о дефиците воды оказался беспочвенным. Реальные цифры озвучил губернатор Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что проблем с водоснабжением на полуострове на сегодняшний день нет и опроверг предположения о том, что запасов может не хватить:

- Наливные водохранилища заполнены более чем на 60 %, естественного стока – более чем на 70 %. Это в среднем. Изобильненское водохранилище, например, заполнено более чем на 90 процентов. И Симферополь, и Восточный Крым, и Южный берег, и другие регионы обеспечиваются водой в штатном режиме.

Распространяемое сообщение о дефиците воды оказалось несоответствующим действительности. Его задача вызвать недовольство жителей полуострова и посеять панику среди населения. На самом деле рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет.