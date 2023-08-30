Айсен Николаев: Когда наши танкисты-Герои были в Кремле у президента, он мне позвонил и попросил поздравить их по-якутски

Филипп Евсеев, Айсен Николаев, Алексей Неустроев Фото: Личный архив

- Айсен Сергеевич, очень хороший снимок. Чтобы не перепутать – кто справа, кто слева от главы Республики Саха (Якутия)?

- Тот, кто поменьше ростом, это Филипп Евсеев, а тот, кто повыше, это Алексей Неустроев.

- Понял. Хорошо. Мы видели видеокадры, такая теплая встреча Героев на родине - в Якутии. У меня такое ощущение, что сами ребята неловко себя чувствуют под лучами славы, которая на них обрушилась. И, может быть, даже какие-то интервью проходили, они все время говорили: да ничего особенного, это наша обычная работа. Типа этого. У вас не создалось такое ощущение?

- Ребята просто сами по себе - очень скромные. Безусловно, для них вот эта вся огласка, слава, переезды, встречи и так далее, конечно, все внове. Скажем так, они к этому точно не привыкшие, они этому точно не обучены. И, конечно же, они, скажем так, не то что обескуражены, они по-человечески даже, можно сказать, устали. От всего этого. И вот сегодня, когда мы с Лешей и Филиппом разговаривали, они даже попросили, чтобы я камеры все убрал и журналисты чтобы вышли. Мы с ними втроем сидели и разговаривали.

- О чем, расскажите?

- Они просили, чтобы не сильно их публичили, не сильно дергали. Просто хотят побыть и на родине, и с земляками, и здоровьем заняться. Мы, конечно, разговаривали о планах на жизнь, о встрече с президентом, о том сражении, о других сражениях, которые там сейчас проходят, о связи с ребятами, которые у нас там воюют.

- С президентом у них встреча была за закрытыми дверями два часа. О чем шла речь?

- Как они на камеры сказали, так и я скажу, - это военная тайна. Я не знаю, о чем они говорили. Потому что мне и президент потом…

- Что президент?

- Владимир Владимирович, во-первых, позвонил прямо во время встречи, дал мне возможность ребят на якутском языке поздравить, поблагодарить прямо в его кабинете. А потом он сам позвонил уже через пару дней, уже более обстоятельно мы с ним поговорили о том, как шла и та беседа у него с нашими танкистами. Ну, и в целом по ситуации по спецоперации. Конечно, президент выразил большую признательность якутянам за поддержку, за патриотизм, за то мужество, которое проявляют наши ребята, танкисты и все другие воины из Якутии.

- Какие планы у ваших парней?

- Я не буду это рассказывать. Это так. У них хорошие планы.

- Какие планы у главы республики и у Саха (Якутии) в отношении этих ребят? Их не мучить…

- Будем поддерживать своих Героев. Им через две недели надо вернуться в Восточный военный округ, не в зону специальной военной операции, а здесь, в округе нашем должны быть. Там тоже много вопросов, которые надо им решить окончательно. И потом, конечно, они будут всегда в зоне нашего внимания и нашей поддержки.

- Как в республике восприняли вообще их приезд? У меня такое ощущение…

- С большим воодушевлением все восприняли. Потому что это реально Герои, наши герои, которые из простых семей вышли. Когда Родина сказала – надо, они вот как раз и продемонстрировали то, что называется настоящий патриотизм.

- Вы, может быть, единственный регион России, где сразу три Героя России – участники спецоперации.

- Я скажу, все регионы воюют мужественно, во многих регионах Герои России есть.

- Один ваш парень, по-моему, семейный, другой – неженатый. Да?

- Да.

- Наверное, теперь отбоя от невест нету. Или как?

- Это же личные вопросы. Я куда полезу?

- Вы теперь все должны о них знать. Спасибо огромное. Всего доброго.