Financial Times: на базах НАТО тренируются 70-летние новобранцы из Украины

Oбучить 60-летнего солдата и 23-летнего новобранца - это две совершенно разные задачи Фото: EAST NEWS

Похоже, что ВСУ уже совсем отчаиваться найти личный состав для своих «мясных» штурмов, иначе чем можно объяснить то, что в украинскую армию начинают забирать даже стариков.

Как пишет Financial Times, европейские инструкторы, обучающие ВСУ, отмечают некоторые «нюансы» свежего пополнения украинской армии. В частности, весьма пожилой возраст бойцов, многие из которых едва годны к строевой службе.

Так, в одном из учебных центров в Германии был замечен 71-летний «захистник Незалежной», осваивающий основы ратного дела. Подобные возрастные ветераны, по словам европейских военных, не редкость в учебных центрах, предоставляемых ВСУ, да и вообще физические и возрастные кондиции новобранцев серьезно отличаются от того, что привыкли видеть в традиционной армии.

По мнению военнослужащих НАТО, подобный разнобой связан с тем, что украинские командиры не хотят расходовать свои элитные подразделения, а посылают вперед тех, кого не так жалко.

Как признаются инструкторы НАТО, обучить 60-летнего солдата и 23-летнего новобранца - это две совершенно разные задачи. Ведь пенсионерам сложнее осваивать современную военную технику, да и таскать на себе многокилограммовый жилет и оружие куда как сложнее в преклонном возрасте.