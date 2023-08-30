«Роснефть» показывает успешное развитие

Компания отчиталась о результатах работы по итогам второго квартала и в целом первого полугодия 2023 года. Фото: Shutterstock

Компания отчиталась о результатах работы по итогам второго квартала и в целом первого полугодия 2023 года. Благодаря запуску новых и повышению эффективности действующих проектов, а также непрерывной работе по контролю над расходами, даже в условиях чехарды с мировыми цени и все возрастающей налоговой нагрузки на нефтяную отрасль России, компания сумела показать устойчивые результаты и рост основных показателей.

В результате только с начала 2023 года цена акций крупнейшей нефтяной компании страны на Московской бирже выросла почти в 1,5 раза, а капитализация в августе достигла почти 6 трлн рублей.

ДОБЫЧА ГАЗА ВЫРОСЛА НА ТРЕТЬ

«На фоне успешной реализации действующих и запуска новых проектов компания в первом полугодии 2023 года продемонстрировала высокую динамику роста своих операционных показателей. В частности, «Роснефть» вышла на первое место среди независимых производителей газа, увеличив добычу практически на треть», - приводятся в пресс-релизе слова главы нефтяной компании Игоря Сечина.

Объем добычи газа компанией по итогам января-июня составил 43,7 млрд кубометров. Увеличение показателя объясняется наращиванием производства на новых проектах, а также запуском новых газовых проектов в ЯНАО в 2022 году. Добыча нефти компанией в 1 полугодии составила 97 млн тонн (4 млн баррелей в сутки), углеводородов в целом - 5,5 млн б.н.э. (баррелей нефтяного эквивалента - ред.) в сутки.

При этом стоит заметить, что на объем производства как газа, так и жидких углеводородов во втором квартале большое влияние оказало ограничение добычи со стороны России, из-за которого произошло снижение всех операционных показателей компании.

«Во 2 квартале с учетом внешних ограничений добычи, компания была вынуждена сократить объемы производства. Отмечу, что компания в том или ином виде ограничивает добычу нефти с 2017 года, что не позволяет в полной мере реализовать собственный потенциал», - заявил Игорь Сечин.

Так, объем производства жидких углеводородов во втором квартале был снижен на 2,2% - до 48,2 млн тонн (3,9 млн баррелей в сутки), газа - на 8,7% - до 1,4 млн б.н.э. в сутки (21 млрд кубометров), а добыча углеводородов - на 4%.

Важным фактором повышения эффективности добычи компании является активная геологоразведочная деятельность.

На суше России в первом полугодии компания выполнила более 8 тыс. пог. км сейсмических работ. Завершены испытанием 19 поисково-разведочных скважин с успешностью 90%.

Проходка в эксплуатационном бурении по итогам января-июня составила 5,9 млн м при росте в годовом выражении на 6,3%. В эксплуатацию введено более 1,5 тыс. новых скважин, причем 69% из них – горизонтальные. Доля новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта составила 46%. Удельная добыча на горизонтальную скважину более чем в 2 раза выше данного показателя для наклонно-направленных скважин.

РАЗВИТИЕ ФЛАГМАНА

Особо остановимся на развитии проекта «Восток Ойл». Комментируя результаты за первое полугодие, Игорь Сечин отметил, что компания, несмотря на сложную внешнюю обстановку, продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов. Среди подобных проектов - флагман компании – «Восток Ойл» на севере Красноярского края. После 2030 года на проекте планируется ежегодно добывать около 100 млн тонн.

В течение января-июня на проекте было выполнено более 2,2 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 1,6 тыс. кв. км работ 3Д, завершено бурением 2 поисково-разведочные скважины, начато бурение 3 скважин, 8 скважин находятся на стадии испытаний. В рамках опытно-промышленной разработки Пайяхского кластера пробурено 27 тыс. м проходки, закончено бурением 8 эксплуатационных скважин.

В рамках опытно-промышленной разработки Ичемминского месторождения выполняются подготовительные работы к бурению 6 эксплуатационных скважин. В июле 2023 года компания приступила к опытно-промышленной разработке еще одного месторождения – Байкаловского, на котором в настоящее время выполняется монтаж буровой установки для бурения 6 скважин. Начальные извлекаемые запасы месторождения составляют 81 млрд куб. м газа и 43 млн т нефти.

Компания продолжает строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» и нефтяного терминала «Порт Бухта Север», идут работы по возведению гидротехнических сооружений.

В настоящее время также продолжается строительство складских перевалочных объектов Енисейского бассейна, проводятся работы по возведению гидротехнических сооружений, расширению береговой и причальной инфраструктуры. В период летней навигации по реке Енисей и Северному морскому пути на объекты проекта планируется завезти свыше 800 тыс. т стройматериалов и оборудования. Это рекордный для данного логистического маршрута объем, который на 35% превышает аналогичный показатель прошлого года.

СТАВКА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Немного расскажем о перерабатывающих возможностях компании. Объем переработки нефти компанией в России в первом полугодии составил 44,1 млн т, превысив аналогичный показатель 2022 года на 9,2%. Во втором квартале показатель снизился на 5,1% и составил 21,5 млн т нефти, это преимущественно обусловлено сезонными ремонтами.

Компания проводит систематическую работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению, и в частности, снабжает свои заводы собственными катализаторами, необходимыми для производства высококачественного моторного топлива.

В январе-июне нефтяная компания на своих заводах произвела 780 т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и катализаторов защитного слоя. 75% этого объема поставлено на НПЗ компании, еще 25% – на внешний рынок. Также предприятия компании произвели 175 т катализаторов риформинга и 55 т катализаторов производства водорода. Восстановлена активность 340 т регенерированных катализаторов гидроочистки дизельного топлива.