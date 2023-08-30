Тонны газировки, соков и энергетиков: что любят пить россияне

Самыми востребованными оказались молочные и кисломолочные напитки: за семь месяцев россияне купили более 7 млн упаковок. Самым любимым из них оказался кисломолочный напиток со вкусом клубники — его было выпито более 230 тыс. бутылочек. На втором месте кефир 2,5% (более 220 тыс. бут.). Также в России любят кисломолочные напитки со вкусами граната (215 тыс. шт.), клубники с бананом (165 тыс. шт.) и клубничного мороженого (более 160 тыс. шт.).

Популярностью пользуются сладкие газировки (более 5 млн уп.). При этом многие предпочитают из всех вкусов «колу». И заказывают её чаще всего в бутылках больших объёмов (1-2 л). В общей сложности с начала года «колы» выпили 1 млн 140 тыс. бутылок.

В перечень любимых напитков россиян попали и соки (более 4 млн уп.). На первом месте яблочный (275 тыс. уп.), за ним следует яблочно-вишнёвый (170 тыс. уп.), замыкает тройку апельсиновый с мякотью (125 тыс. уп.).

В топе лидеров среди напитков оказались также энергетики (более 3,5 млн уп.), безалкогольное пиво и вино (около 800 тыс. уп.), квас (более 750 тыс. уп.), сладкие негазированные напитки (почти 640 тыс. уп.) и растительные напитки (435 тыс. уп.).

Из растительных напитков особой популярностью пользуются овсяные: с начала года их заказали почти 300 тысяч упаковок.

Среди сладких негазированных напитков в лидерах оказался холодный чай. На первом месте зелёный — 245 тысяч бутылок. На втором — чёрный с лимоном (более 100 тыс. бут.), затем зелёный чай с манго и ромашкой (около 50 тыс. бут.) и с малиной (48 тыс. бут.).

В зависимости от сезонов менялся и топ наиболее популярных напитков.

Зимой в лидерах были газированные напитки «кола» (240 тыс. бут.), энергетик (более 76 тыс. банок), кисломолочные напитки со вкусом клубники (около 75 тыс. шт.) и граната (более 70 тыс. шт.).

Весной россияне активно пили энергетик (более 300 тыс. банок), газированные напитки со вкусом «колы» (530 тыс. бут.) и кисломолочный напиток со вкусом клубники (105 тыс. шт.).

Лето ещё не закончилось, но в этом сезоне уверенно лидирует энергетик — его выпито уже более 380 тыс. банок. Также в топе «кола» (почти 234 тыс. бут.) и квас (более 110 тыс. бут.).

Наиболее яркие сезонные скачки спроса в этом году зафиксированы в таких категориях, как квас и энергетические напитки. За два зимних месяца россияне выпили 65 тысяч бутылок кваса, а за весну — почти в 4,5 раза больше (около 290 тыс. бут.). За неполные два летних месяца кваса выпито уже на 40% больше, чем весной (более 400 тыс. бут.), и эта цифра продолжает расти. Энергетиков зимой было выпито 705 тысяч банок, весной — почти 1,5 млн (+111% к зиме), а летом — уже почти 1,4 млн банок.

Меняются пристрастия россиян к тем или иным видам напитков и в зависимости от региона. Так, Татарстан занял уверенное лидерство по потреблению сразу нескольких категорий напитков.

Здесь больше всего выпили безалкогольного пива (46 тыс. банок), газировки (250 тыс. бут.), кваса (45 тыс. бут. с начала года), молочных напитков (почти 430 тыс. уп.) и растительных напитков (26 тыс. уп.).

По потреблению безалкогольного пива на втором месте оказалась Самарская область (22 тыс. банок), на третьем — Краснодарский край (21 тыс. банок).

Газировку любят не только в Татарстане, серебро в этой категории уверенно держит Краснодарский край (более 150 тыс. бут.), а бронзу — Ростовская область (более 140 тыс. бут.). Наиболее популярная газировка в этих регионах — «кола» 1,5 л.

Квас активнее всего пьют также в Свердловской (более 25 тыс. бут.) и Воронежской (более 21 тыс. бут.) областях.

На молочные напитки высокий спрос демонстрируют также жители Воронежской (177 тыс. уп.) и Ростовской (170 тыс. уп.) областей. Чаще всего здесь выбирают кефир 2,5% и ряженку 3,2%.

Растительные напитки популярны в Краснодарском крае (более 15 тыс. уп.) и Свердловской области (14 тыс. уп.). Лидером по потреблению там является классический овсяный напиток 1,2%.

Также в тройке регионов-лидеров по потреблению соков Краснодарский край (почти 115 тыс. уп.) и Ростовская область (100 тыс. уп.). Особенно в этих регионах любят яблочный сок прямого отжима и яблочно-вишнёвый сок.

В тройке лидеров по потреблению энергетиков Краснодарский край (107 тыс. банок), Воронежская (106 тыс. банок) и Ростовская (96 тыс. банок) области.