Киев составляет списки «неугодных» жителей новых регионов

Фото: Александр Река/ТАСС

Жители Луганской народной республики начали получать сообщения якобы от «Единой России». Им предлагают принять участие в онлайн-выборах перед Единым днем голосования (он, напомним, в России пройдет 8-10 сентября). «Для этого вам необходимо пройти online-процедуру закрепления этой учетной записи Telegram за своим номером», - говорится в сообщении бота и приложена ссылка.

Далее в посте приводится программа партии на выборах, цитаты от врио главы республики Леонида Пасечника, секретаря регионального отделения партии Дениса Мирошниченко, и сенатора Яны Лантратовой.

Само сообщение, якобы переслано от аккаунта «Единая Россия. Официально» - точно под таким же названием зарегистрирован аккаунт для объявлений самой партии.

В общем, все выглядит, как настоящее официальное объявление от представителей «Единой России».

Вместе с фактчекинговым ресурсом Лапша Медиа мы решили проверить, правда ли партия предлагает голосовать жителям ЛНР дистанционно и безопасно ли переходить на предлагаемый ресурс.

Оказалось, что ничего общего с реальностью этот пост не имеет. В официальном канале «Единой России» такого сообщения нет. Более того, есть объявление, которое предупреждает, что подобные призывы рассылают мошенники:

«В ЛНР фейковый телеграм-бот от имени официального аккаунта "Единой России" делает рассылку для сбора персональных данных. Если вы получили сообщение от имени фейкового канала (как на фото или аналогичное), не переходите по ссылке, указанной внутри. Ваши персональные данные могут быть использованы злоумышленниками», - предостерегает «Единая Россия».

Представители партии уже обратились в службу поддержки Телеграм с просьбой заблокировать аккаунт и напомнили, что:

«Для участия в выборах не нужно совершать никакие действия в Telegram. В Луганской Народной Республике голосование на выборах 8-10 сентября проходит только очно».

Выборы в Республике (и по всей стране) пройдут с 8 по 10 сентября. Конкретно в Луганской народной республике будут выбирать депутатов Народного Совета и власти 28 муниципальных образований. У жителей есть возможность проголосовать досрочно, а также не только на избирательных участках, но и в других местах - такую возможность в ЛНР дали ради обеспечения безопасности граждан.