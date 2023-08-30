Минобороны России нанесло обезоруживающий ракетный удар по пунктам управления ВСУ

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило о нанесении минувшей ночью обезоруживающего группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - подтвердил на прошедшем брифинге СМИ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также рассказал о потерях ВСУ на линии боевого соприкосновения: на Донецком направлении в пяти атаках украинские вооруженные формирования потеряли до 380 солдат, на Запорожском до 85, на Купянском до 100, на Краснолиманском до 60, на Южно-Донецком до 120, на Херсонском до 15.

Кроме 760 наемников киевского режима наши воины ликвидировали склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ, три артиллерийские системы М777 (США), три гаубицы М119 (США), два орудия М109 (США), британскую самоходку «AS-90», польскую «Krab» и множество другой военной техники советского образца.

За это время нашей армейской авиацией был уничтожен штаб оперативно-тактической группы «Донецк», узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, а в Черном море были потоплены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Ракетными войсками и артиллерией нашей группировки поражены живая сила и военная техника в 138 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые за сутки перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 28 украинских беспилотников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие нашей группировки войск проявляют мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.

Командир отделения мотострелкового полка группировки войск «Восток» сержант Никита Григорьев в составе наблюдательного поста выполнял задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. В ходе боевых действий сержант Григорьев получил осколочное ранение, но продолжил руководить подразделением. Личному составу под его командованием в сложной боевой обстановке удалось за короткий срок определить и передать координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники и мест скопления живой силы ВСУ. Разведданные позволили своевременно скорректировать огонь артиллерии и уничтожить выявленные объекты противника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

466 - самолетов.

247 - вертолетов.

6234 - беспилотных летательных аппарата.

433 - зенитных ракетных комплекса.

11570 - танков и других боевых бронированных машин.

1146 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6128 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12528 - единиц специальной военной автомобильной техники.