В МИД России прокомментировали визовые манипуляции США: «Неприемлемое нарушение международного права»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Налицо откровенное злоупотребление имеющейся у США привилегией размещать у себя штаб-квартиру ООН, а также грубая манипуляция визами для оказания давления на другие страны. Вашингтон фактически самовольно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт. Об этом в среду на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Комсомольской правды».

В конце апреля этого года Сергей Лавров летал в Нью-Йорк для участия в Совете Безопасности ООН. Предполагалось, что его будут сопровождать российские журналисты. Все документы на оформление американских виз были нами поданы своевременно. Но посольство США выдало визы не всем представителям СМИ и лишь после того, как Лавров улетел в Нью-Йорк.

- Будьте уверены, не забудем, не простим, - прокомментировал тогда сложившуюся ситуацию Лавров.

- К вопросу об истинном отношении США к журналистам. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим». Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо, - добавила от себя Захарова за несколько минут до вылета официальной делегации в Нью-Йорк.

И вот прошло четыре месяца. Сергей Лавров опять собирается в Нью-Йорк. На этот раз для участия в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Корреспондент «Комсомольской правды» спросил у Захаровой, как избежать повторения произошедшей в апреле этого года истории.

- Наша позиция американской стороне хорошо известна… Мы это считаем абсолютно неприемлемым нарушением международного права. В случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам она не останется без серьезной реакции, - ответила официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что, согласно соглашению о размещении штаб-квартиры ООН на американской территории, которое действует с 1947 года, США взяли на себя обязательство обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ООН миссий иностранных государств.

- Тем не менее, США не выдают визы не только журналистам, но и дипломатам, в том числе направлявшимся на Генеральную сессию ООН, как на ее политическую часть, так называемую «политическую неделю», так и в течении всего года заседания Генассамблеи. США не выдавали визы спортсменам, деятелям культуры, науки, участникам международных фестивалей, парламентариям. И тем, которые ехали на Генассамблею, и вообще тем, которые ехали по линии, к примеру, межпарламентских и международных связей. Кому только США не выдавали визы! Хотя обязаны были выдавать, - подчеркнула Мария Захарова.