Не только новые дома и дороги: что постоянно строится в России

Города России постоянно меняются в лучшую сторону – они стремятся ввысь и разрастаются вширь, в них появляются новостройки и социальные объекты, реконструируются зоны отдыха и ремонтируются дороги, модернизируется коммунальная инфраструктура и наращивается сфера социального обслуживания населения. И все эти изменения непременно стимулируют создание новых рабочих мест, развитие бизнеса и внутреннего туризма.

Эти процессы невозможно остановить, и даже в самые непростые времена строительство в России продолжает бить рекорды. «Комсомолка» собрала для вас несколько неоспоримых фактов, которые доказывают это:

1. Жилищные условия улучшаются

За первые пять месяцев 2023 года 1,5 млн семей улучшили жилищные условия. Цель к 2030 году – ежегодно строить 120 млн кв. м жилья, в которые каждый год смогут заселяться не менее 5 млн семей.

2. Дороги ремонтируют тысячами километров

За последние полгода в нашей стране отремонтировано более 5300 км автодорог, в том числе капитально. В них вошли как федеральные, так и региональные дороги. Кроме того, построено и реконструировано еще порядка 265 км. Это примерно в 3 раза больше, чем в 2022 году.

3. Благоустроенных пространств стало больше

За первое полугодие текущего года в России уже благоустроено порядка 1400 пространств, в их число вошли и дворы. Не перестают проводиться федеральные и региональные конкурсы лучших проектов создания комфортной городской среды.

И это далеко не все рекорды, которыми мы хотим поделиться с вами. Специально ко Дню строителя «КП» собрала главные новости этой сферы, чтобы на деле показать, как меняется Россия. Удивиться темпам и цифрам можно здесь.