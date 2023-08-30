Премьер Венгрии Орбан назвал главные стратегические ошибки США: «Третья мировая война стучится в наши двери»

Глава правительства Венгрии уверен, что администрация нынешнего американского президента неправильно понимает Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский журналист Такер Карлсон записал интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, известным своей позицией в отношении конфликта на Украине, отличной от навязываемой ЕС всем странам-членам этой организации.

Анонсируя встречу, Карлсон сказал, что намерен, в первую очередь, узнать у своего собеседника – что именно сейчас происходит на Украине?

И Орбан ответил, что утверждения американских СМИ о том, что Украина якобы выигрывает войну, являются ложью.

Глава правительства Венгрии уверен, что администрация нынешнего американского президента неправильно понимает Россию.

- Понять русских непросто, особенно если между вами и Россией простирается океан. – уверен он.

И раскритиковал США за попытки втянуть Украину в НАТО, считая это нереалистичным предложением, которое и привело к эскалации напряженности в Европе. Собеседник Карлсона предложил создать новую архитектуру безопасности, которая бы обеспечивала суверенитет Украины без включения ее в Североатлантический альянс.

Венгерский премьер известен своей непоколебимой позицией и далеко не всегда соглашается с каждым предложением, озвученным в Вашингтоне. Он признает, что «не является любимым политиком либералов», поскольку обществу важны другие ценности.

- Есть то, что важнее меня или моего эго. Это семья, нация, Бог. – сказал Орбан Такеру. – Быть венгром – означает быть гордым этому. Мы любим свою нацию, свою страну и гордимся этим. И это идет вразрез с мейнстримом политического мышления западного общества. Мы в Венгрии по-прежнему весьма патриотично настроены, мы – христиане и привержены этим ценностям, не на уровне идеологии, а в обычной жизни, день за днем, каждый день.

Он объяснил венгерский подход к происходящему в мире: «Вашингтон далеко, Россия и Украина близко». И особо отметил, что решения, принимаемые в США, могут иметь негативные последствия для его страны.

- Если США и нынешняя администрация Белого дома вас не любят или считают вас врагом, то для международной политики это опасно. – предупредил премьер-министр Венгрии, заметив, что позиция НАТО по отношению к украинскому конфликту является неправильной.

- Русские намного сильнее. – уверен он.

На Западе тезисы этого интервью даже и не пытаются критиковать. Однако главе венгерского правительства попеняли в США за то, что он позволил себе положительно отозваться о Дональде Трампе.

Орбан считает, что Трампа можно критиковать по многим причинам. Однако «лучшая внешняя политика последних нескольких десятилетий принадлежит Трампу, поскольку он не инициировал никакой новой войны, хорошо относится к КНДР, КНР и России, разработал лучшую стратегию для Ближнего Востока».

Финал интервью прозвучал из уст Орбана зловеще:

- Наступил очень опасный момент. Всем должно быть очевидно, что Третья мировая война стучится в наши двери. – предупредил он.