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Политика30 августа 2023 12:11

Шойгу потребовал перевести оборонное предприятие в Тульской области на режим работы 24/7

Министр начал проверку выполнение гособоронзаказа с Тульской области
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Министр осмотрел процесс серийного выпуска новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиции

Министр осмотрел процесс серийного выпуска новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиции

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа в производственных цехах предприятия, входящего в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (Тульская область), где ведется выпуск современных радиолокационных систем.

Гендиректор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы для нужд подразделений Минобороны России, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Новиков также доложил министру, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности увеличились в разы. А эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество и снизить временные показатели производства продукции.

- Работаете 24 на 7, - поинтересовался Шойгу у рабочего предприятия.

- Практически - 20 на 7, - ответил тот на прямой вопрос.

Министр осмотрел процесс серийного выпуска новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиции, а потом провел совещание, где поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции.

- Важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы, – подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания.

Министр обороны России потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7.

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