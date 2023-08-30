Шойгу потребовал перевести оборонное предприятие в Тульской области на режим работы 24/7

Министр осмотрел процесс серийного выпуска новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиции

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа в производственных цехах предприятия, входящего в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (Тульская область), где ведется выпуск современных радиолокационных систем.

Гендиректор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы для нужд подразделений Минобороны России, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Новиков также доложил министру, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности увеличились в разы. А эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество и снизить временные показатели производства продукции.

- Работаете 24 на 7, - поинтересовался Шойгу у рабочего предприятия.

- Практически - 20 на 7, - ответил тот на прямой вопрос.

Министр осмотрел процесс серийного выпуска новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиции, а потом провел совещание, где поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции.

- Важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы, – подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания.

Министр обороны России потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7.