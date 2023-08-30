Мария Захарова об Украине: «Кладбища расширяются, страну грабят до последней нитки»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Начала свой брифинг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сообщения о том, что в четверг в Москве стартуют двухдневные консультации министров иностранных дел России и Турции.

- Главы МИД проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне, - добавила она.

Затем Захарова еще больше часа отвечала на вопросы журналистов. Приводим самые интересные цитаты с сегодняшнего брифинга официального представителя МИД РФ.

О пакостях англосаксов

- Нарастают тревожные тенденции, обусловленные попытками Запада девальвировать принцип консенсусного принятия решений в G20… в этом смысле разные существуют и прорабатываются англосаксами пакости. В ходе предстоящего на следующей неделе в Индии саммита G20 намерены продвигать принципиальные подходы к проблематике достижения целей устойчивого развития…

О том, кто помог украинским беспилотникам

- Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без тщательно проработанного с учетом информации именно западных спутников плана украинские беспилотники просто не смогли бы.

О надежде Запада отыграться за прежние неудачи

- Западники выкормили неонацистский режим на Украине, а теперь используют его, чтобы наносить удары по России в надежде отыграться, видимо, за прежние неудачи. Будь то Карл XII, Наполеон, Гитлер. И эта ситуация глобального противостояния России, желание и стремление дать справедливый отпор западным странам, которые несут агрессию, ничем не отличается, в принципе, от Крымской войны 19-го века, Великой Отечественной войны. Ну и так далее. Список можно продолжить. Действующие лица все те же. Территория противостояния в значительной мере та же.

Об изначальном плане Запада насчет Украины

- По информации СМИ, в настоящее время на Украине активно расширяются крупнейшие кладбища. Видимо, украинские власти намерены не только продолжать разграблять некогда процветающую страну до последней нитки, но и лишить ее самого ценного – живущих там людей… Западники цинично требуют от Киева решительных действий. А на самом деле настроены вести бесчеловечное противостояние до последнего украинца. И теперь это уже не фигура речи. Не просто красивая фраза. Именно так и есть. Они выскребают последних граждан этой страны, и вы видите, как они это делают. Но у меня вопрос: я понимаю, что неадекватность людей на Банковой не позволяет не им отвечать на вопросы, ни нам их задавать, но все-таки неужели изначальный план был таков – просто, поставив западных выкормышей на руководящие посты на Украине, уничтожить это государство и этот народ, как нацию, как общность, как культуру? Получается, что так и есть.

О взрыве информационного пространства

- А теперь информация, которая, я думаю, взорвет информационное пространство. И правильно, что взорвет! Ушли времена, когда мы ограничивались только тем, что заявляли о нарушении наших прав и применении в отношении России двойных стандартов, ждали на это реакции так называемого мирового сообщества, цивилизованного мира. Сегодня мы не можем себе позволить ждать от организаций, которые страдают избирательным подходом, некоего проявления независимой реакции, адекватной оценки происходящего. Потому что во многом они ангажированы. Мы об этом говорим каждый день.

Для реализации в полной мере принципа неотвратимости наказания и уголовного преследования за совершенные преступления необходима совместная и слаженная работа всех российских структур власти, отвечающих за это направление. Она ведется. Для ее укрепления приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штат МИД нашей страны введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол ЛНР в России, участник контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, всегда жестко отстаивающий свою позицию на различных российских и международных форумах Родион Валерьевич Мирошник… Работа будет выведена на системный уровень. Я думаю, в ближайшее время г-н Мирошник сам пообщается со СМИ. И будет регулярно информировать мировую общественность о преступлениях киевского режима.