Игорь Шувалов: «У нас высокий запас прочности»

Фото с сайта Президента России kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Глава банка развития подробно остановился на проектах по развитию экономики городов, влияющих на качество жизни людей.

ПРИОРИТЕТ - РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ

«Собственный капитал ВЭБа в настоящий момент – 785 млрд. рублей и высокий коэффициент достаточности капитала – 15,1%, - сообщил Игорь Шувалов. - Сейчас у нас достаточно высокий запас прочности».

Приток частных денег в проекты, которые важны для государства и жителей страны ВЭБ обеспечивает за счет «Фабрики проектного финансирования» (о ней подробнее – ниже), фондов акционерного капитала. Особое внимание - высокотехнологичным и инновационным проектам.

За высокими технологиями не забывают и о запросе людей.

«Когда банк развития только создавался, в основном это были сложные проекты индустрии или такие объекты как Сочи перед Олимпиадой. Сейчас это как крупнейшие проекты, так и проекты, которые стали более понятны людям. Это и общественный городской транспорт, и современная городская среда. В целом все, что касается развития городской экономики, для нас сейчас приоритет», - подчеркнул Игорь Шувалов.

ЗАДАЧИ БАНКА РАЗВИТИЯ

Зачем привлекать частные инвестиции в социальные проекты? Стране нужно больше школ, больниц, детских садов или дорог, а строить всё это исключительно на государственные деньги — невозможно. Но и бизнесу без институтов развития такие проекты зачастую не по плечу: слишком велики вложения, долог срок окупаемости и т.п. Гарантом окупаемости или возвратности вложенных инвесторами средств как раз и выступает ВЭБ, а также поддерживает проекты на самых сложных фазах. В результате частные капиталы идут на финансирование приоритетных масштабных проектов в важнейших для государства отраслях экономики. В плюсе, конечно, и граждане. Они едут на работе на новых автобусах и трамваях, ведут детей в современную красивую школу.

ИНСТИТУТ ОБНОВЛЕНИЯ И РОСТА

Отметим, что ВЭБ – организация с более чем столетней историей. Статус банка развития ВЭБ получил в 2007 году. В истории ВЭБа немало проектов, о которых знают все в нашей стране: он финансировал строительство Богучанской ГЭС в Красноярском крае, одну из крупнейших гидроэлектростанций страны, поддерживал строительство олимпийских объектов в Сочи, Западного скоростного диаметра в Санкт–Петербурге, линий по производству самолётов Sukhoi Superjet 100.

В 2018 году председателем банка развития был назначен Игорь Шувалов. В том же году ВЭБ преобразовали в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ. И он на полную мощь заработал не только в поддержке мегапроектов, но и в городской экономике: со строительством школ, обновлением общественного транспорта, модернизацией систем водоснабжения. Эти проекты ВЭБ не ведет в одиночку – вместе с ним работают крупнейшие банки страны.

По такой схеме работает один из самых популярных инструментов ВЭБа — Фабрика проектного финансирования. Эксперты Фабрики отбирают проекты стоимостью от 3 млрд руб. и сроком окупаемости до 30 лет, а затем привлекают кредитные средства синдиката российских банков. Отличительная особенность инструмента — субсидируемая государством процентная ставка. Это значит, что даже в периоды, когда ЦБ резко повышает ставку рефинансирования, бизнес не переплачивает по кредитам — эту разницу покрывают из бюджета. Фабрика уже поддержала финансирование 26 проектов на сумму 1,8 трлн руб., рассказал на недавнем ПМЭФ глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Важно, что бизнес получает длинные деньги и процентный хедж, то есть защиту от повышения процентной ставки. С другой стороны, ВЭБ заходит младшим долгом, который среди прочего выполняет функцию и капитала, и одновременно заимствования. Поэтому [это] такой, с нашей точки зрения, перспективный проект», — отметил министр.

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По решению правительства в периметре ВЭБа сегодня объединились 12 организаций развития — от РЭЦ до Фонда содействия инновациям. Это значит, что важные для страны и людей проекты получают поддержку на всех уровнях.

С 2018 года ВЭБ привлёк в российскую экономику 11 трлн руб. частных инвестиций. За этой суммой - строительство современных предприятий, скоростных дорог, портовых терминалов и крупнотоннажных судов. При финансовой поддержке ВЭБ.РФ в стране на сегодняшний день созданы или возводятся авиатерминалы в 16 городах. То есть каждый пятый аэропорт в стране построен или реконструирован при поддержке банка развития.

С участием госкорпорации во многих регионах страны сейчас строят школы — до конца 2024 года появится 70 новых первоклассных образовательных учреждений. Активно развивается общественный транспорт — ВЭБ.РФ выступает координатором правительственной программы модернизации городского электротранспорта, которая идет сразу в 10 областях. Новые электробусы, трамваи и троллейбусы будут перевозить более 9 млн человек. С комфортом, большей безопасностью и без ущерба окружающей среде. И как раз из таких слагаемых и складывается качество жизни людей.