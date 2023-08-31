Программа «Мама-предприниматель» Минэкономразвития объявила первых победительниц в регионах

В России полным ходом идет программа Минэкономразвития «Мама-предприниматель». Эта федеральная программа, стартовавшая в 2013 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», направлена на поддержку женщин-матерей, желающих начать собственный бизнес или уже запустивших свой проект. Цель — развитие предпринимательских навыков у молодых мам.

Принять участие могут все женщины с несовершеннолетними детьми. Победитель в каждом регионе получает грант в 100 тысяч рублей на реализацию проекта. А тот, кого признают лучшим на всероссийском этапе, сможет рассчитывать уже на миллион рублей.

Но грант — пожалуй, не самое главное. Все участницы проходят обучение у лучших бизнес-тренеров и представителей региональных структур поддержки малого бизнеса. Здесь они получают знания по организации малого бизнеса, ценные советы и поддержку, а главное — веру в себя.

Одним из соорганизаторов программы «Мама-предприниматель» выступил фонд «Наше Будущее». Его исполнительный директор Юлия Жигулина вошла в состав жюри московского этапа программы и высоко оценила прогресс участниц в ходе обучения.

В августе первые промежуточные итоги отбора подвели в нескольких регионах, включая Москву. «КП» рассказывает про удивительных женщин, которые находят время и для семьи, и для своей персональной мечты.

Помочь малышам с заложенным носиком…

В Москве лучшим признан проект Екатерины Харламовой. Она придумала новое устройство, позволяющее выводить слизь из носоглотки маленьких детей. Все, кто хоть когда-то нянчил младенца, знают, какой проблемой может быть банальный насморк у карапуза.

Победительница конкурса бизнес-проектов «Мама-предприниматель» в Москве Екатерина Харламова. Фото: ГБУ Малый Бизнес Москвы

– У моего малыша часто закладывало носик, и это вызывало ощутимый дискомфорт, – рассказывает Екатерина. – Я стала пробовать все доступные варианты, которые есть на рынке. По разным причинам они мне не помогали. И тогда я решила создать собственное средство.

Она признается: ей не хватало знаний и опыта для того, чтобы начать свое дело. Ведь до этого Екатерина работала юристом в крупной компании. Теперь же у нее есть понимание, как действовать дальше.

Были в Москве и другие бизнес-идеи. Кто-то мечтает открыть антикафе, кто-то — салон красоты для детей и мам.

Исполнительный директор фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина рассказывает еще об одном интересном проекте.

– Анастасия Маркова организует маркеты, – говорит Юлия Жигулина. – Она объединяет российские бренды, создающие детскую одежду. Пока этот проект реализуется в формате офлайн. Мама арендует прекрасные места, особняки в центре города и устраивает ярмарки тех брендов, которые заранее отбирает.

… и детворе с неправильной осанкой

В Астрахани лучшим признали проект молодой мамы Марии Горст. Она разработала целый комплекс программ для того, что помогать детям с неправильной осанкой. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс упражнений, предусмотрены система разгрузки позвоночника и массаж, а также тейпирование, то есть наложение специальных клейких лент для поддержки мышц.

Фото: пресс-служба Центра «Мой бизнес» Астрахань

Любопытно, что Мария Горст принимала участие в программе два года назад, но тогда не получила грант. Новый ее проект не остался без внимания экспертов. Это история о том, что никогда не следует отчаиваться и опускать руки. Пусть не с первого раза, но все обязательно получится!

Интересно, что все молодые мамы, так или иначе, развивают бизнес-идеи социальной направленности. А это значит, что программа «Мама-предприниматель» делает более качественной жизнь не только участниц, но и других российских семей.

Во многих регионах прием заявок еще продолжается, так что если у вас есть интересный проект или бизнес-идея — действуйте! Для регистрации нужно заполнить анкету на сайте.

Фонд «Наше будущее». Реклама. LjN8KbKa3