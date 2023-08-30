«Убийца КВН» выходит в эфир: Светлаков в жюри, более 60 команд, приз — 10 миллионов рублей

Фото: ТНТ

Мы не раз писали о пертурбациях с проблемным шоу «Игра» (ТНТ), которое было закрыто, а затем переформатировано в «Концерты», но после улетучившейся энергии и ряда скандалов по сути перестало существовать и иметь смысл.

Теперь на смену этому проекту приходит другой, на который создатели тоже возлагают большие надежды. И, кажется, теперь точно удалось избежать разногласий с КВН. По крайней мере, программа готовилась в тесной связке с масляковской компанией «АМиК».

Фото: ТНТ

Шоу, которое выходит в эфир через три недели, называется «Лига городов». Как понятно из названия, это будет соревнование команд из разных уголков страны (и даже соседних государств!). У каждой из них особый шарм, специфика юмора и даже акцент. Всего их — 62, хотя отбор проходили аж 273 (более двух тысяч юмористов). После отбора число сборных сократилось вдвое — и теперь зрители увидят их выступления.

Но это еще не все. Будет у шоу и менторская составляющая: ведь к каждой команде прикреплены наставники — они, как и в шоу «Открытый микрофон» или «Голос» (Первый), будут курировать и помогать участникам оттачивать мастерство.

Фото: ТНТ

Состав наставников может удивить публику: в пару к опытному Сергею Светлакову и очаровательной Марине Кравец добавили молодого стендапера Алексея Щербакова и Артема Кайладжяна — ютуб-комика, снискавшего неоднозначную славу после выпуска роликов и фильмов про наглого матерщинника Каху (после сцены с изнасилованием спящей в такси девушки у одной из картин Кайладжяна отозвали прокатное удостоверение).

Регламент простой: команды юмористов сражаются друг с другом в очных противостояниях до тех пор, пока не останется лишь один коллектив. Главный приз — более чем солидный: 10 миллионов рублей. Ведет проект неунывающий Тимур Родригез.

Фото: ТНТ

— Для меня самым интересным стал контраст зрительской реакции на прогонах (это полноценные репетиции с полным залом), и на самих съемках, — признался ведущий. — Те, кто «разрывал» без камер, во время записи мог вообще не понравиться зрителю или наставникам и наоборот. Наставники очень непредсказуемы, и в этом их прелесть! Но атмосфера оставалась неизменной — невероятный позитив, неподдельная радость и, само собой, жажда наживы! Речь ведь идет о 10 миллионах рублей!

«Лига городов», ТНТ, 17 сентября, 21.00