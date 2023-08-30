Актриса Мария Кожевникова беременна четвертым ребенком

Мария Кожевникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Кожевникова станет мамой в четвертый раз. Радостной новостью она поделилась с поклонниками, показав внушительный живот. Актриса воспитывает троих сыновей от возлюбленного Евгения Васильева.

Мария Кожевникова редко появляется на публике. Она растит троих сыновей и всю себя посвящает детям. "Три моих главных проекта в жизни - это Ваня, Максим и Вася. Я даю им полное право выбора попробовать заниматься тем, чем они хотят, и последнее слово всегда остается за ними. У моих мальчишек столько энергии, что если ей не дать четкое направление, то весь дом на воздух взлетит", - рассказывала она о наследниках.

Совсем скоро актриса родит от Евгения Васильева четвертого ребенка. Говоря о своем избраннике, она не скрывает: "Конечно, я занимаюсь детьми, а он - основной добытчик и глава семьи. Мы идеально дополняем друг друга. Все решения мы принимаем вместе".

Четыре года назад Мария столкнулась с тяжелой болезнью. "Вдруг ты просыпаешься с утра, и тебе ничего не надо, ничего не хочется, нет ни цели, ни мечты", - говорила Кожевникова.

Она порвала с друзьями, перестала отвечать на звонки. "Я функционировала как мама и выполняла все свои обязанности, но это происходило на каком-то инстинктивном уровне. Успехам детей я радовалась так, как никогда не радовалась своим" - рассуждала блондинка.

Сейчас у нее начались в жизни перемены. А вместе с ними придут и заботы о новом члене семьи.