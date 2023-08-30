Геннадий Онищенко: Иосифа Кобзона в Донбассе всегда ждали его земляки

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, до вас эту общественную организацию земляков-донбассовцев возглавлял Иосиф Кобзон. Когда его не стало, председателем избрали вас. А вопрос в день памяти народного артиста СССР (скончался 30 августа 2018-го) такой - почему его до сих пор вспоминают как борца за свободу Донбасса, донецкой земли, где он родился? Почему он остается знаменем этой борьбы с украинским неонацизмом?

- Я бы немножко другие акценты расставил.

Иосиф Давыдович – явление в песенной культуре Советского Союза, советского народа.

А когда Советского Союза не стало, он, не меняя особо репертуара и своих взглядов, продолжал оставаться тем, кем был.

А был Иосиф Давыдович артистом, который исполнял не какую-то там попсу. Это - произведения патриотические, в том числе, кстати, и о Донбассе.

Он был востребован и как исполнитель, чей голос звучал в художественных фильмах. (Вспомните «Семнадцать мгновений весны».)

- А секрет такой востребованности и популярности в чем?

- В том, что Кобзон пел не только те песни, которые ждал от него народ, а и такие, какие сам считал актуальными, жизненными.

Человек он был, конечно, трудной судьбы. Родился и вырос в Донбассе, в городе Часов Яр. Ребёнком в эвакуации пережил войну.

А ещё Иосиф Давыдович считают тем человеком, который сделал сам себя. В том числе - и как артист.

Помимо всего прочего, Кобзон был пропагандистом жизненной культуры и образа жизни, через которые мы все прошли.

А вот то, что произошло с Украиной, когда ее, буквально в пол-оборота, превратили в националистическую вотчину запада, это отдельная тема для разговора.

Певец и политик Кобзон не только сопереживал трудовому Донбассу, он много помогал своей малой родине, ездил туда часто.

И - не только с какими-то благотворительными целями, хотя это тоже очень важно, а - и с концертами. И люди там его всегда очень ждали.

- Я с Иосифом Давыдовичем девять раз ездил в Донбасс, по два концерта в день было… По-моему, в вашем присутствии в Донецке открывали мемориальную доску посвящённую Иосифу Кобзону и его командировкам, концертам. Правильно?

- Было такое, да.

- А все ли делается - в Донецке, Луганске, в Донбассе в целом, в Москве - для увековечения памяти великого певца и политика?

- Ещё при жизни Иосифа Давыдовича в Донецке появился «бронзовый Кобзон».

Я как-то сказал: Иосиф Давыдович, а пойдемте, около вашего памятника сфоткаемся. Он говорит: «Александр Петрович, вы же грамотный человек, культурный. Вот когда я умру, это будет памятник. А пока это - скульптура».

- Это возле Театра молодежи, которые был построен в последние годы советской власти, напротив гостиницы «Шахтер».

- И в Москве хороший памятник - в Оружейном переулке, в самом центре столицы.

- Да, памятник удачный. И место, где его установили, - тоже.

Хотя Иосиф Давыдович, конечно же, давно сам себя увековечил.