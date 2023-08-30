Экс-звезда «Универа» Мария Кожевникова сделала важное заявление

Актриса Мария Кожевникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Делюсь с вами самым заветным», — подписала «беременное» фото 38-летняя Мария Кожевникова в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ). Кстати, в этот же день, 30 августа, актриса и ее супруг, бизнесмен Евгений Васильев отметили 10 лет с момента венчания. Вместе они уже воспитывают троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. За последние годы Кожевникову не раз подозревали в четвертой беременности, и вот — пожалуйста!

Слева направо: Евгений Васильев, Игорь Угольников, Мария Кожевникова и Риналь Мухаметов на кинопремьере. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Мои поздравления, дорогая! Кайф!» — написал актер Павел Прилучный. «Вот это да!» — добавила певица Наталья Подольская. А Катя Лель просто оставила кучу сердечек. И так — более сотни поздравлений за десять минут после публикации. Часть поклонников пожелали Марии родить дочку.

Мария и Евгений Васильев обвенчались в 2013 году в Ницце. И с тех пор актриса рожала чуть ли не каждый год. Сын Иван появился на свет в 2014 году, Максим — в 2015 году, а Василий — в 2017-м. Кожевниковой пришлось сделать перерыв в актерской карьере. Правда, впоследствии выяснилось, что причина крылась вовсе не в многодетности. В интервью для ютуб-шоу «Я — мама» Мария рассказала, что впала в депрессию:

«Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: «Чего я хочу?». А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии».