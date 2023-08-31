Гибкий график и хороший доход: почему люди всё чаще выбирают профессию курьера

Хабаровчанин Богдан Аносов

Сфера доставки продолжает набирать популярность. Курьеры - незаменимые помощники в ситуации, когда нужно что-то получить быстро: еду, документы или другие важные вещи.

Гибкий график и хороший доход - основные аргументы, привлекающие желающих «покурьерить». Сейчас курьером может стать практически каждый. Наличие автомобиля, мопеда или велосипеда будет безусловным преимуществом: так заказы можно выполнять быстрее и, соответственно, получать больше дохода.

«В первый же день вышло порядка 5000 рублей»

Хабаровчанин Богдан Аносов выполняет заказы в сервисе «Яндекс Доставка» уже три месяца. Поработав в нескольких ресторанах старшим поваром, понял, что тратит на работу в общепите очень много ресурса при несоизмеримо маленькой зарплате. Парень решил уволиться и начать осваивать новую профессию, но оставаться совсем без заработка на длительное время не хотел. Основным критерием поиска источника нового дохода стала возможность совмещать подработку с образовательными курсами. Увидев в Сети информацию про набор автокурьеров, Богдан решил действовать.

- Большим плюсом в моих поисках стало наличие личного автомобиля, поэтому я решил попробовать себя в доставке. Когда в первый же день получил порядка 5000 рублей дохода, то был приятно удивлен - раньше за одну смену поваром я получал не больше 3000 рублей. Здесь же и доход выше, и деятельность максимально спокойная. Мне нравится, что почти нет необходимости тесно контактировать с людьми, - рассказывает хабаровчанин.

Утром можно никуда не торопиться

Возможность самостоятельно планировать время - то, что нравится Богдану больше всего. Учеба заканчивается к обеду, а уже в 15:00 он готов выйти на линию и выполнять заказы в сервисе.

- Ты сам себе хозяин и планируешь свой график в зависимости от загруженности и каких-то личных дел. Если успеть выполнить 16 заказов за день, то полагается бонус. В целом, если есть неотложные дела, то я могу просто не выходить на линию. Можно вообще хоть весь день заниматься своими делами, а когда вечером появились свободные два часа - выйти и тоже что-то подзаработать.

Доход курьера непосредственно зависит от количества успешно завершенных заказов. Богдан выполняет заказы в сервисе на собственном автомобиле - это позволяет ему быстрее справляться с большим количеством заказов. По его словам, доход автокурьера в Хабаровске может составлять от 4500 до 6500 рублей ежедневно. В выходные, по признанию парня, сумма может быть еще больше - однажды доход составил 8000 рублей. Выплаты дохода происходят ежедневно - выполнил заказы и сразу получил свои деньги.

Также на доход курьера влияет его рейтинг в сервисе. Богдан считает, что поддерживать рейтинг просто - нужно регулярно выходить на линию и аккуратно выполнять заказы.

Курьеры получают заказы в приложении. Нужно нажать всего на одну кнопку, и заказы посыплются. В качестве «посылки» может быть что угодно. Доставкой пользуются как частные лица, создавая заказы через приложение, так и бизнес.

- Чаще всего доставляю продукты и еду из ресторанов, магазинов и кафе. В остальное время падают заказы на доставку цветов, автозапчастей, электроники или личных вещей. Например, нужно передать ключи с одного конца города на другой, привезти забытые очки или просто передать пакет с чем-то нужным. Безусловно, бывают и тяжелые посылки - за них в сервисе есть доплата.

Несмотря на все плюсы, деньги не сыплются на курьеров просто так. Это подработка, которая также имеет свои сложности. Например, иногда заказ из магазина или ресторана задерживают, и приходится долго ждать, а некоторые посылки могут быть громоздкими и неудобными, поэтому на их погрузку в машину и дальнейшую разгрузку уходит много времени. Тратится время, за которое можно было бы выполнить один, а то и два заказа. Хотя надо признать, что время ожидания оплачивается по ежеминутному тарифу.

«Можно одеваться, как удобно»

Стартовать в доставке можно буквально в день регистрации в сервисе. Немаловажным преимуществом Богдан считает и то, что для выполнения заказов не нужна униформа.

- Откликаешься, с тобой связываются менеджеры, предоставляют инструкции, отвечают на все вопросы. Весь процесс занимает 10-15 минут. Начать сотрудничать с сервисом в качестве курьера можно с 16 лет. Замечаю, что женщины также идут в курьеры. Нравится, что нет дресс-кода - одеваться можно так, как удобно.