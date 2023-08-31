Что сбежавшие в Европу украинцы рассказывают своей родне: Перестают обвинять Россию и начинают понимать причины произошедшего

Украинские беженцы на митинге в Варшаве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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«СЕСТРА ПЕРЕСТАЛА, НАКОНЕЦ, ОБВИНЯТЬ РОССИЮ»

Эмма, женщина пенсионного возраста – киевлянка в прошлом (родилась в Киеве. - Авт.) в украинской столице бывала часто, потому что там жила до начала СВО ее родная сестра. Родные женщины не только перезванивались, но и встречались регулярно.

- Последний раз в Киеве я была в 2016 году, у сестры в Ирпене, где она построила красивую квартиру. Мы очень любили наши не частые встречи, я нежно относилась к племянницам - дочкам сестры, старшая из которых давно уехала в Прагу и осталась там работать врачом. Эмиграция украинских медиков в Европу – обычное дело уже много лет, и сейчас в странах Восточной Европы работает много талантливых украинских врачей. Эмма призналась, что летом прошлого года, в дом сестры попала ракета украинской ПВО и не стало ее прекрасной квартиры, в которую она вложила часть жизни, чтобы построить и выплатить мучительный кредит. Родственники Эммы решили не жить в вагончиках, которые предоставил Кличко, а уехали в Чехию, к старшей племяннице, где получили статус беженок, как и множество украинок, которым удалось выехать из Киева в прошлом году. Как будут развиваться военные действия – никто тогда не мог предположить. Все думали, что едут ненадолго.

- Первое время сестра предъявляла мне постоянные претензии, бросала трубку и обвиняла нас во всем, - говорит Эмма. - Жизнь киевлянок в Праге – оказалась не радужной, как в бытовом, так и моральном отношении.

Внучка сестры моей собеседницы - девочка-восьмиклассница – училась целый год в киевской школе он-лайн, поскольку в Чехии, с 9-го класса – образование платное. Девочке и ее маме пришлось устроиться в пекарню, где они с 5 часов утра пекли пирожки, чтоб выжить и продолжить учебу уже в чешской школе.

– Моя украинская семья сейчас полностью поглощена изучением чешского, - рассказывает Эмма.

- Они ностальгируют по Киеву? - спросила я.

- Да, моя сестра и племянница очень тосковали по Киеву, но сейчас ностальгия прошла, да и стресс постепенно проходит. Весной, племянница приезжала в Киев автобусом, чтоб перегнать свою машину в Прагу. Таких киевлян много, ездят челночным способом между своей бывшей страной и новой на свой страх и риск. Летом билеты в Киев купить очень не просто: нужно заказывать за месяц, не меньше, их почти все скупают местные перекупщики. Вообще, чтоб приехать в Киев нужно иметь минимум 1000 евро в кармане, - поделилась Эмма.

- Вы теперь не ссоритесь с украинской родней? Они больше не предъявляют вам претензий? – спрашиваю женщину.

- А что нам делить? Сейчас уже все стало как-то потише, спокойнее в общении. Потому что моя теперь уже чешская родня решила в Киев больше не возвращаться. Они - русскоязычные, хотя девочка, Даша, и училась в украинской школе, но призналась матери и бабушке, что как только выучит чешский, о Киеве забудет окончательно. Прага чем-то похожа на Киев, но только ухоженнее, - передает слова внучатой племянницы Эмма.

Пожилая россиянка очень грустит и признается, что сможет повидаться с родней не скоро, и это ранит ее чувствительное сердце.

- Хорошо хотя бы, что моя сестра Лида перестала, наконец, обвинять Россию и успокоилась, - заключила Эмма.

«ВСЕ ИЗЮМЦЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ — ПОЧЕМУ ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ»

Еще одна россиянка имела родню в Харьковской области, в Изюме, попавшем в зону жестких боевых действий еще в прошлом году.

В самый горячий момент родственники этой российской знакомой выехали всей семьей в Польшу, где почти месяц жили в католическом костеле, а потом их навестили какие-то чиновники и предложили переехать во Францию, в небольшой городок название которого моя собеседница не вспомнила. Там ее родные оформили статус беженцев и будучи медиками по профессии, сейчас работают, как и чешские беженцы - в местной пекарне. Круассаны во Франции всегда должны быть свежими.

Работа центра поддержки украинских беженцев во Франции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как им там живется? - ведем беседу.

- Да как сказать... Французский они учат, и потом моя сваха, которая проработала хирургом, планирует «выбиваться» в медики и сдавать экзамен, хотя ей 58 уже. Ее матери 79 лет, и та учить французский не планирует. На пособие в Европе выжить практически невозможно, но в Изюм возвращаться – не хотят. Да и некуда. Ее дети тоже учат французский и помогают работать.

- Вас, надеюсь, они при общении не проклинают? - поинтересовалась я у россиянки.

- Да нет. Мы же все - русские. Все они прекрасно понимают - и причины, и следствие того, что случилось. Но, конечно, горько начинать все с нуля, особенно – в возрасте. Но у моих родных нет никаких иллюзий, хотя в Изюме они потеряли все.

- А почему тогда они не поехали сразу в Россию?

- Испугались. Решили, что во время боевых действий слишком рискованно ехать через украинско-российскую границу. И безопаснее будет в Европе. Но, мне кажется, зря они так сделали. В России им было бы лучше, а мы их точно не бросили бы в беде, - рассуждает моя собеседница.

В ПОЛЬШЕ — СЕКС-ДОМОГАТЕЛЬСТВА И ТРЕНИРОВКИ НА СЛУЧАЙ ЯДЕРНОГО УДАРА

Кого-то в Европе миллионы украинских беженцев раздражают, а кого-то вполне устраивают в качестве бессловесной рабсилы. В той же Польше, где проживает сейчас самое большое число переселенцев с Украины, много медиков, которые создали свои частные кабинеты и принимают своих же бывших земляков по относительно лояльным ценам. Если говорить откровенно, то в основном в Польше батрачат женщины - на сезонных и грязных работах. А многие из тех, кто стали вдовами - уже устроили свою жизнь с польскими мужчинами. Но эта тенденция развивалась давно, задолго до начала СВО. Сейчас на границе в Жешове – украинкам приходится стоять от 10 часов и больше, чтоб попасть в Польшу, где с начала конфликта немало отирается украинских мужиков призывного возраста. Поляки хоть и называют себя дружественной Украине страной и всячески это декларируют, на самом деле ведут себя с беженцами жестко. Дочка моего приятеля-киевлянина уехала в Польшу с одной сумочкой и маленькой дочкой 3-х лет. Жили в общежитии. Ее мужа в Киеве (зятя приятеля) призвали в ВСУ и молодой женщине пришлось вернуться в Киев, к родителям, из-за грубости и сексуальных приставаний поляков. Похоже, что мытарства украинских беженцев там больше никого не волнуют. И это происходит не только в Польше.

- Живется трудно. Много работы. Наши разговоры о политике - табу. Общаемся только в соцсетях, да и то весьма осторожно. Здесь все построено на ненависти к русским, а нас все время учат правильному поведению по время ядерного удара, - пишет знакомая киевлянка из Польши.

Зять знакомой в Киеве, за взятку в 10 тысяч долларов уехал в Голландию через Польшу и теперь тяжело там вкалывает на стройке. Его приютил родной дядя, который и внес сумму выкупа от мобилизации. Мужчина оставил на Украине жену и дочь, которые прожили без него больше года (семья – русская). И только совсем недавно его жена и маленькая дочка 5 лет – выехали в Голландию, где тоже решили остаться навсегда. Мужчинам призывного возраста, которым удалось вырваться в Европу, по возвращении на Украину грозит за уклонение от воинской повинности до 12 лет тюремного заключения. Подобных историй - множество.

«НЕТУ У НАС БОЛЬШЕ НИКАКИХ «КАЦАПСКИХ» РОДСТВЕННИКОВ»

На днях случайно встретила свою одноклассницу, Наташу. Женщина раздавала рекламные листовки и газеты, одетая поверх одежды в красный фартук.

- Ой, узнала тебя! – воскликнула Наташа. Ты как? Насовсем к нам или в Киев вернешься? - поинтересовалась искренне женщина.

- Да что сейчас загадывать, Наталья? Жизнь покажет, - ответила я уклончиво. - В такой Киев - вряд ли.

На что Наташа искренне призналась, что ее киевская многочисленная родня уже прокляла, запретила звонить и интересоваться семейными делами.

- А ведь моей маме, которая со мной живет, - 90 лет, и она родом с Украины, из Киева. Могли спросить о здоровье родной тети.

- «Нету у нас больше никаких кацапских родственников так и знайте», заявила мне еще в прошлом году двоюродная сестра, - пожаловалась на киевлян Наташа.

- Мы, правда, потом через знакомых в Киеве случайно узнали, что те смылись в Канаду, на ПМЖ. Так что Киев пошел не тот, - съязвила моя бывшая одноклассница и сунула мне в руки рекламку со словами:

- Ах, какая это все трагедия! Помиримся ли мы потом, родные когда-то друг другу люди? Сможем ли друг друга простить? - вздохнула женщина.

СПРАВКА ООН

Больше всего беженцев — в России. А возвращается лишь 1%

По данным комиссариата ООН по делам беженцев, в страны Европы с начала СВО прибыли 8,1 млн. беженцев с Украины.

Наибольшее число беженцев приняла Россия — 2,85 млн. человек.

На втором месте Польша — 1,56 млн. человек.

На третьем — Германия — 1,05 млн. человек.

Далее следуют Чехия (491 тысяча), Италия (170 тысяч), Испания (168 тысяч), Великобритания (163 тысячи), Болгария (153 тысячи), Франция (119 тысяч), Румыния (115 тысяч), Молдавия (110 тысяч) и Словакия (110 тысяч).

Наметилась тенденция перемещения граждан Украины за пределы Европы - в Израиль, США и Канаду.

И лишь около 1% украинских беженцев, получивших такой статус в странах Европы, возвращаются на Украину. В основном это люди пожилого возраста и женщины...

Продолжение следует. Все части дневника смотрите на странице автора.

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