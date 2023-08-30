Поклонники обсуждают конфликт детей Анастасии Заворотнюк с Петром Чернышевым

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что в семье Анастасии Заворотнюк не все гладко, слухи ходят не первый год. Сплетники поговаривают, что старшие дети актрисы Анна и Майкл не общаются с ее нынешним мужем Петром Чернышевым. А теперь поклонники обсуждают, что отношения в семье обострились до предела. Произошло это после того, как публика не увидела фигуриста на юбилее тещи Валентины Борисовны.

На днях мать Анастасии Заворотнюк отметила с семьей свое 80-летие. Валентина Борисовна буквально светилась от счастья на кадрах с внуками Анной и Майклом. Правда, в важный день рядом с ней не было тяжелобольной дочери. Не замечен в ресторане и зять именинницы Петр Чернышев.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Если верить слухам, фигурист не общается со взрослыми детьми актрисы. Мол, между ними давний и затяжной конфликт. Впрочем, никаких подробностей или фактов, подтверждающих конфликт, нет.

Сам спортсмен всегда избегал публичности. Он никогда не говорит о личной жизни. Сейчас Черышев много времени проводит в своей школе фигурного катания и готовится к гастролям.

Именно Петр финансово обеспечивает маленькую дочь Милу и больную раком жену. В 2019 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" узнала о страшном диагнозе. Медики обнаружили у нее опухоль головного мозга. Весной 2023 года стало известно, что Заворотнюк вернулась домой после нескольких месяцев, проведенных в больнице.

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