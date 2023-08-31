Последние новости о ситуации вокруг Украины на 31 августа 2023 года: Почему украинцев расстреливают прямо на улицах и как команда Зеленского добивает народ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

ВСЕ ВРАЧЕБНЫЕ КОМИССИИ УКРАИНЫ ПРОВЕРЯТ

Президент Зеленский подтвердил ходившие ранее слухи, что вслед за областными военкомами чистки проведут и среди военно-врачебных комиссий (ВВК), выдававших справки о непригодности к военной службе. По результатам заседания СНБО Украины он поручил проверить все решения ВВК о непригодности украинцев к армии, вынесенные с февраля 2022 года, о чем и сообщил в своём TГ-канале.

- Решения такие. Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК об инвалидности и непригодности к военной службе, которые были одобрены в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями, — сообщил Зеленский. - Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями.

- По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии, - говорится в решении СНБО. Примечательно, что СНБО также решил пересмотреть систему определения пригодности к военной службе.

- Цель - дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности, - комментирует СНБО это решение. В общем, похоже, что освободят от службы только совсем безногих, а одноногих признают годными. Максимум, ограниченно годными. Так команда Зеленского весело и лихо добивает украинский народ.

АСПИРАНТ? НА ФРОНТ – НЕ ДО УЧЕНЫХ

Представитель президента в Верховной Раде и член оборонного комитета Федор Вениславский выступил с инициативой отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование. Планируют ее отменить и для тех, кто учится в аспирантуре или пишет диссертации.

- Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения, – заявил нардеп. - Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда у человека был перерыв и только во время войны он вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы.

Чем же так не угодили народному избраннику и представителю аж самого Зеленского люди, которые тянутся к знаниям и хотят двигать науку? Ответ прост, с начала российской специальной военной операции на Украине в разы увеличилось количество студентов и абитуриентов, поступающих в вузы для получения второго высшего образования, которые старше 30 лет. Даже платное образование они считают лучшей альтернативой мобилизации.

Ученье – свет, а неученье – тьма… под крышкой гроба.

ЕС ЗАМЕДЛЯЕТ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Financial Times сообщила, что оказание дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза оказалось под угрозой. А все из-за споров внутри ЕС по поводу пополнения собственного бюджета ЕС. Брюссель объединил финансовую поддержку Украины (20 млрд. евро) с требованиями по пополнению бюджета ЕС (66 млрд. евро) для покрытия процентных расходов по долгам и повышения зарплат еврочиновников.

А откуда брать на это все деньги? Единственный источник – бюджеты стран-членов Евросоюза. Многие из которых против того, чтобы их «грабили». Во главе фронды Германия и Нидерланды, заявляющие, что сейчас «неподходящее время» для «затягивания национальных бюджетных поясов».

Впрочем, для Украины замедлилась не только финансовая помощь, но и военная. Министр обороны Эстонии озвучил информацию, что ЕС замедлил передачу снарядов Украине – из обещанного миллиона снарядов Украина до сих пор получила менее 250 тысяч.

Единственное, что вызывает во всем этом удивление, так это то, что первым спохватился министр из Эстонии.

В НЕЗАЛЕЖНОЙ ПРОДОЛЖАЮТ «ОТКАТЫВАТЬ» И «РАСПИЛИВАТЬ» КАК НЕ В СЕБЯ

Пока военкомы гребут частым бреднем всех, до кого могут дотянуться, а под Кременной, Работино и прочими населенными пунктами на ЛБС командиры гонят украинских боевиков на «мясные штурмы», в глубоком тылу чиновники продолжают проводить тендеры и «осваивать» деньги в невиданных масштабах.

88 миллионов гривен планируют потратить на реконструкцию столовой в «Олимпийском учебно-спортивном центре «КОНЧА-ЗАСПА». 307 миллионов гривен на капитальный ремонт теннисного центра в Киеве решило потратить Министерство молодежи и спорта Украины. Но всех перещеголяли в Кременчугском детском саду, где руководство решило купить кухонный термометр в садик за 384 млн гривен. Директору садика пришлось расторгнуть контракт на термометр после того, как оказалось, что такой термометр стоит всего 120 гривен.

А счастье было так близко.

ЗАСТРЕЛИЛИ, ЗНАЧИТ, ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ

Громкая история в Днепропетровске, где полицейский патруль застрелил главу семейства на глазах у его детей, получил продолжение. Глава МВД Клименко прокомментировал убийство мужчины, призвав украинцев вести себя в соответствии с установленными законами и нормами - иначе Украину ждут «темные времена».

- Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы. Однако есть вещи очевидные, - пояснил Клименко свою позицию. - Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушанию своих детей.

Про то, что полицейские сами применили насилие к гражданам за незначительное нарушение ПДД, глава МВД не сказал ни слова.

АЛЬТЕРНАТИВА «ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ» ЕСТЬ

МИД РФ сообщил, что Москва предлагает Анкаре альтернативу зерновой сделке - поставку в Турцию 1 млн тонн российского зерна для дальнейшей переработки и отправки в голодающие страны и нуждающиеся государства. Такую альтернативу внешнеполитическое ведомство России назвало «оптимальной».

Сообщается также, что обсудить детали инициативы и возможность ее реализации собираются при встрече главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Переговоры состоятся в ходе рабочего визита главы МИД Турции в Россию с 31 августа по 1 сентября. При этом Лавров, как особо отмечается, намерен указать турецкому коллеге, что Россия после прекращения действия зерновой сделки 18 июля рассматривает все идущие на Украину суда, как потенциальные перевозчики военных грузов.

А 4 сентября в Сочи состоятся переговоры президентов Эрдогана и Путина

ГЕРМАНИЯ НАЧИНАЕТ ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ МИГРАНТОВ

Берлин намеревается признать Молдову и Грузию странами, «безопасными для пребывания», чтобы получить возможность высылать мигрантов из этих стран обратно.

- Обе страны желают вступить в ЕС. В обоих государствах людям обычно не угрожает преследование по политическим причинам. Вместе с тем каждый десятый соискатель убежища в Германии прибывает из этих стран. Признание их безопасными позволит весьма быстро и эффективно сократить нелегальную миграцию, — высказалась по поводу этой инициативы глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Это ведь такой тихой сапой они и до беженцев с Украины доберутся!

МОЖНО МУЖУ КАЛЛАС, МОЖНО И ОСТАЛЬНЫМ

Призыв премьер—министра Эстонии Каи Каллас, как оказалось, дал совершенно неожиданные результаты. Россия стала для республики крупнейшим торговым партнёром вне Евросоюза в марте 2023 года. По сравнению с мартом 2022 года, как сообщила гостелерадиокомпания ERR со ссылкой на таможенный комитет, Россия поднялась с 3-го на 1-е место. На втором месте оказалась Норвегия и только на третьем – США.

- Это противоречит рекомендациям премьер-министра Каллас прекратить бизнес с Россией, — ехидно прокомментировали ситуацию в ERR.

А министр экономики Тийт Рийсало заявил, что государство «не нянька предприятиям, и не станет диктовать каждый шаг».

А что такого? Все правильно. Если мужу Каи можно, то и другим тоже путь не закрыт.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Как сообщает телеканал Al Hadath, Нигер аннулировал все соглашения в области безопасности и военного сотрудничества с Францией. Парижу дан месяц на вывод военных из африканской страны.

- В Полтаве спецотряд полиции КОРД задержал фитнес-тренера, который обматерил и плюнул в военкома. В Сети опубликовано фото в кровь избитого задержанного.

- Глава Минобороны Латвии Мурниеце сообщила, что республика собирается начать полноценное производство боеприпасов. Начнут с изготовления отдельных частей снарядов для НАТО.

- Украинский институт национальной памяти сообщил, что почти 200 объектов в Полтавской области необходимо снести из-за принадлежности к советской и имперской идеологиям. А почему так мало? Все снести надо, что есть, если по совести.

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