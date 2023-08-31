Максим Галкин* выступил с важным заявлением

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Максим Галкин* после побега в Израиль не может похвастаться былыми заработками. Вероятно, признанный в России иноагентом артист, изрядно поднадоел заграничному зрителю. И теперь муж Аллы Пугачевой столкнулся с падением спроса на свои концерты.

Максим Галкин* лишился заработка. Сначала без объяснения причин был отменен концерт шоумена в Таллине. Зрителям предложили обменять билеты на выступление фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

А теперь выступление мужа Аллы Пугачевой отменили и в Казахстане. По его словам, он и его команда несколько месяцев пытались договориться о концерте. Однако несмотря на все потуги, выступлениям юмориста в Астане и Алма-Ате отменили "на государственном уровне".

В этой связи Галкин* даже сделал заявление. Он порассуждал о несправедливом отношении со стороны местных властей. Галкин* сообщил о "выдуманных причинах и запретах". После чего и вовсе отметил, что в Казахстане "испугались" его концертов.

Однако пообещал, что рано или поздно выступления состоятся. "Казахстан! Я обязательно когда-нибудь приеду!" - сообщил шоумен.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

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