Любовь Толкалина искупалась топлесс на пляже в Венеции

Любовь Толкалина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Любовь Толкалина отправилась в отпуск: для отдыха она выбрала Италию. В соцсетях артистка опубликовала провокационный снимок, сделанный на пляже острова Лидо. Любовь решила искупаться топлесс, а заодно устроить пикантную фотосессию.

На фото 45-летняя Толкалина позирует без верха от купальника, стоя в морской пене. Обнаженную грудь актриса прикрыла пучком водорослей.

- Порадуйтесь за меня. Со мной все-таки случилось море! Адриатическое - драматическое! – сообщила она.

45-летняя актриса сфотографировалась топлесс на пляже в Венеции. Фото: соцсети.

Подписчики сравнили актрису с Афродитой, вышедшей из морской пены. «Нимфа», «Прекрасная русалка», «Здесь вышла из пены морской Афродита», «Люба, вы прекрасны», - написали они свои комплименты в комментариях. Нашлись, впрочем, и те, кто обвинил актрису в непатриотизме – мол, зачем отдыхать в Италии, когда в России тоже есть много прекрасных мест.

Толкалина поделилась на своей странице еще и видеороликом купания. В видео актриса в черных трусиках, блеснув обнаженной грудью, смело бросается в волны. В море Любовь чувствует себя как рыба в воде: у нее есть разряд кандидата в мастера спорта по синхронному плаванию. В юности она всерьез подумывала о спортивной карьере, но тяга к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть.

Звезда экрана давно будоражит Сеть своими обнаженными фото. Актриса любит загорать нагишом и купаться на нудистских пляжах. В соцсетях она часто публикует смелые фото и всегда подчеркивает, что женщина имеет право делать это в любом возрасте. Из-за этого артистка не раз сталкивалась с нападками хейтеров и давала им достойный отпор. Публикуя откровенные снимки, Любовь советует злопыхателям просто пролистывать ее фото и не растрачивать понапрасну желчь и яд.

- Данный материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов. При первых симптомах рекомендовано перетерпеть позыв, не писать сразу слово «зачем», зажмуриться и быстро мотать ленту дальше правым пальцем, если вы правша, - шутила звезда.

Дочь артистки Мария Кончаловская унаследовала мамину страсть. 24-летняя наследница актерской династии гордится своей фигурой и тоже не стесняется выставлять ее напоказ во всей красе.