Прилучный поделился пикантным снимком с Зепюр Брутян из бани

Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили банный день. Фото: соцсети.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян в апреле этого года стали родителями. Молодая жена подарила 35-летнему актеру сына, которого они назвали Микаэлем. Для Зепюр это первый ребенок, для Павла - третий. Артист уже воспитывает двоих детей от брака с актрисой Агатой Муцениеце: 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.

Супругам нечасто удается побыть вдвоем: актер много снимается, его избранница заботится о маленьком сыне. Видимо, поэтому Павел решил устроить жене романтическое свидание… в бане. В соцсетях Прилучный поделился пикантными кадрами из парилки.

На одном из фото супруги позируют в купели: на поверхности воды плавают еловые ветки и цитрусовые. Зепюр нарядилась в черный купальник, подчеркнувший пышную грудь молодой мамы.

«Когда много работы, отдых измеряется в часах. Важно провести их с пользой», – подписал фото артист.

Еще один кадр показал Павла и Зепюр в более интимной обстановке: они отдыхали на сене под одеялом.

«Настроение: лежать на сеновале», – написала Брутян.

Супруги поделились интимными кадрами. Фото: соцсети.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили пышную свадьбу в августе прошлого года. А поженились актеры еще раньше, в мае. Регистрацию в одном из ЗАГСов Подмосковья супруги долгое время держали в тайне. Прилучный и Брутян познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке». На тот момент Павел был женат на актрисе Агате Муцениеце. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же заявил, что она оговорила его ради пиара. При этом Агата всегда подчеркивала, что Прилучный – хороший отец, он проводит много времени с детьми и нежно заботится о них.

После развода Павел продолжает тесно общаться с Мией и Тимофеем. Недавно он свозил детей в отпуск на Мальдивы. Сын и дочка почти два месяца провели с отцом. А когда вернулись, Мия не сдержала эмоций и расплакалась при встрече с матерью.

«Мы сидели, и в какой-то момент Мия начала плакать, видимо, вылила все эмоции, которые у нее накопились», – поделилась в соцсетях Агата Муцениеце.