Какой «купол» России нужен от дронов

Противодронной обороны до сих пор не было и нет ни у кого в мире. Но ее нам в любом случае надо создавать Фото: REUTERS

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал известный политолог Алексей Чадаев, который с началом СВО стал еще и волонтером, и организатором всероссийского слета операторов и изобретателей боевых дронов.

- Почему врагу удалось нанести массированный удар дронами по аэродрому в Пскове?

- Противодронная оборона – это не то же самое, что ПВО. Классическая противовоздушная оборона как таковая не рассчитана на малоразмерные ударные беспилотники. А противодронной обороны до сих пор не было и нет ни у кого в мире. Но ее нам в любом случае надо создавать.

При этом противодронная оборона, в отличие от ПВО, может быть только объектовой. То есть, ты не можешь закрыть ей все небо. Ты вынужден прикрывать конкретный важный объект, даже если это город-миллионик.

- Вы только что провели второй всероссийский слет операторов боевых дронов «Дронница» в Новгородской области. Что было интересного?

- У нас пятикратный рост участников. Год назад было двести человек, сейчас – тысяча. Главной темой стало именно обнаружение и подавление вражеских беспилотников. Был большой сбор разработчиков, представивших свои технологии подавления дронов. Мы ожидали, что нас тоже могут атаковать беспилотниками. Поэтому с помощью наших же средств обеспечивали безопасность слета. Строили контур, купола противодронной защиты самой «Дронницы». Это был интересный технический опыт, из которого я понял, что противодронная безопасность может быть только комплексной. Не может быть одного универсального решения, которое защитит от всех угроз. Нужен большой набор разных решений, умеющих работать совместно.

- Это дорогая история?

- Меня поразил гигантский разброс в ценниках между разными решениями. Рынка защиты от дронов как такового пока нет, на нем стандарты еще не устоялись.

Один из магистральных путей в том, чтобы взять фронтовые наработки, вплоть до окопного РЭБа (система радиоэлектронной борьбы. - Ред.), который получил массовое распространение, и применить в гражданской сфере. Но здесь пока куча правовых барьеров. На фронте к тебе прокурор не придет проверять, не нарушил ли ты тем самым закон, а в тылу может прийти. Нужно думать, как эту проблему решить.

- Возможно развертывание в России системы, аналогичной израильскому «Железному куполу»?

- В Израиле основа «Железного купола» - это противоракеты, которые сбивают объекты в воздухе. Противоракеты дороги. Надо искать для массового развертывания более дешевое решение. Сейчас вопрос не в том, возможно ли это технически, а в том, как сделать этот «купол», чтобы он не стоил нам половины годового бюджета Российской Федерации.

- Отношение государства изменилось к тем, кто делает беспилотники?

- Если говорить о военных, то там все просто. Чем ближе человек к зоне спецоперации, тем адекватнее и реалистичней он смотрит на происходящее. Тем, кто на передовой, беспилотники очень нужны. А в штабах некоторые как бы знают, что это вроде как надо, но уклад у них меняется со скрипом. Но меняется.