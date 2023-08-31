Скорость мобильного Интернета повысится в 31 регионе России

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Билайн собирается повысить скорость мобильного Интернета в 31 регионе России. Мобильный оператор продолжает модернизировать свою сеть и до конца 2023 года улучшит качество связи в нескольких десятках городов от Калининграда до Владивостока.

После модернизации скорость мобильного Интернета в этих регионах вырастет в среднем на треть. Для этого специалисты компании ведут работы по рефармингу диапазона частот 1800 МГц и 2100 МГц. Этот процесс позволяет расширить используемый частотный диапазон в сети 4G LTE.

«Эффект от такой модернизации можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получают скоростное трехполосное шоссе. При этом сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу «три полосы», - объясняют эксперты.

После модернизации у пользователей быстрее загружаются интернет-страницы, воспроизводятся в более высоком качестве видеоролики и музыкальные клипы. Улучшается и качество видеосвязи: во время звонков и видеоконференций звук и картинка становятся более четкими.

В прошлом году компания провела рефарминг в 32 российских регионах.