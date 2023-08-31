В России разгромили группу украинских диверсантов: пресечены теракты на военных и энергетических объектах

У каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения образца НАТО Фото: скриншот видео

Крупная рыбешка попалась в Брянской области. Сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Росгвардией и МВД России поймали в свои сети диверсионную группу, которая состояла из украинских офицеров разных служб и ведомств. Вся эта пестрая компания направлялись в Россию с кучей оружия.

- 30 августа 2023 года на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно- террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины, - заявили в ФСБ России.

Уйти никому не удалось: в ходе оперативно-боевых мероприятий в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из которых получили ранения.

В сообщении Росгвардии говорится, что в ходе боя с диверсантами двое сотрудников ведомства были легко ранены. Жизнь наших воинов вне опасности. В ведомстве пояснили, что диверсанты из ГУР и ССО Украины собирались совершить серию резонансных террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

У каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения образца НАТО: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, гранаты, большое количество патронов, приборы ночного видения.

В арсенале у террористов также были мощные магнитные мины, которыми украинские военные так любят взрывать мирных граждан.

Напомним, неделю назад в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресекли артиллерийским ударом попытку проникновение на территорию России очередной украинской диверсионно-разведывательной группы.

А две недели назад бойцы спецназа ФСБ и Минобороны России перебили вооруженную до зубов группу украинских диверсантов в приграничном Стародубском районе Брянской области.

Наемники киевского режима также были экипированы в военную форму образца НАТО и вооружены штатным стрелковым оружием специальных подразделений западных стран. Каждый диверсант нес за плечами десятки килограммов пластита, диверсионных мин с дистанционными взрывателями, которые имеют на вооружении специальные подразделения НАТО, а также FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

Теперь бандиты пытались проникнуть в Навельском районе Брянской области. Но тоже потерпели неудачу.