Важно знать: почему жители мегаполисов часто страдают от дисбактериоза

Современный человек – это быстрый темп жизни, целое море планов и постоянная нехватка времени. Мы спешим успеть всё и везде, и современные технологии помогают нам в этой гонке. Например, мы всё чаще пользуемся доставкой готовой еды, совещания переводим онлайн, активно ездим на такси и электросамокатах, а многие болезни переносим на ногах. Однако есть одно состояние, которое полностью выбивает нас из привычного графика – дисбактериоз.

Это страшное слово запирает нас дома и не позволяет нам действовать. При дисбактериозе изменяется микрофлора, то есть резко уменьшается или увеличивается количество бактерий, живущих в нас. А ведь именно они отвечают за регулировку многих процессов внутри человека – от усвоения клетчатки до крепкого иммунитета.

Дисбактериоз может возникнуть на любом участке нашего тела, где присутствуют бактерии (кожа, ротовая полость, прочее), но чаще всего он нарушает работу кишечника, вызывая диарею. Из-за неприятных симптомов страдает весь наш организм, а ученые предполагают, что есть взаимосвязь между частым дисбактериозом и развитием многих серьезных заболеваний. Поэтому за здоровьем кишечника нужно следить обязательно!

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