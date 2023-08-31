Бузова поддержала Бритни Спирс из-за скандала с мужем: «Я разводилась под прицелом всей страны»

Ольга Бузова Фото: соцсети

Ольга Бузова неоднократно рассказывала, что является фанаткой Бритни Спирс с самого детства. Поэтому, узнав о разводе Бритни с Сэмом Асгари, телеведущая не смогла остаться в стороне и не поддержать любимую певицу — в соцсетях Оля написала большой эмоциональный пост и предложила организовать челлендж в поддержку Спирс.

«Ее любовь и открытость миру к миру (не смотря на всю боль от самых близких людей) не могут не восхищать. Она уникальная, она настоящая, — написала в соцсетях Бузова. — И то, что сейчас ее снова предали, что мужчина снова пытается использовать ее ради своей славы, это меня очень ранит. Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как больно это, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову! Но я даже не могу представить ту боль, которую в очередной раз испытывает моя Бритни. Ее предают на глазах у всего мира. Я хочу ее очень сильно поддержать, давайте все вместе ей напишем в директ #RussiaLovesBritney. Ей нужна поддержка, поверьте, я знаю, как это важно в такой момент».

Ольга на концерте Бритни в 2018 году Фото: соцсети

Также Оля, которая сама пережила громкий развод с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году, выложила видео с концерта Спирс в 2018 году. Тогда телеведущая и ее подруга Ольга Десятовская специально прилетели в Париж, чтобы увидеть живое выступление любимой певицы.

Напомним, что сейчас в СМИ бурно обсуждается развод 41-летней Бритни с 29-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Влюбленные были вместе почти семь лет, а в прошлом году официально сочетались узами брака, который, увы, очень быстро затрещал по швам. Инициатором разрыва выступил Асгари, который недавно заявил, что его звездная жена все это время неадекватно себя вела, дралась, бросалась на него и выставляла из дома. Кроме того, Сэм обвинил Бритни в измене.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: соцсети

Спирс наняла команду адвокатов и в свойственной ей манере пустилась во все тяжкие: вечеринки с крепкими парнями, странные танцы в полуголом виде и громкие заявления. Так, Бритни на днях обвинила Асгари в тайном сговоре с ее отцом Джейми Спирсом, под опекой которого певица находилась 13 лет и смогла избавиться от нее лишь в 2021 году.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

«У Бритни имеются основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений. Она уверена, что он предоставлял Джейми Пирсу информацию о ней, чтобы тот мог удерживать ее под опекой даже на расстоянии», — сообщил инсайдер Daily Mail.