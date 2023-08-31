37-летнюю замужнюю американку задержали за разврат с 15-летними близнецами

В Вирджинии полицейские застали 37-летнюю Эшли Уоттс в постели с 15-летним подростком. Фото: Shutterstock

В Вирджинии полицейские застали 37-летнюю Эшли Уоттс в постели с 15-летним подростком. Теперь женщине грозит до 30 лет тюрьмы за растление малолетних, пишет New York Post.

В июле в Чесапике пропал 15-летний подросток. Обеспокоенные родители обратились в полицию за помощью. Парня не могли найти в течение трех недель. Правоохранители решили первым делом прочесать дома соседей в надежде, что кто-то видел мальчика. Каково было их удивление, когда в доме Эшли Уоттс в ее спальне они обнаружили исчезнувшего подростка в одних трусах-боксерах.

Сразу после этого Уоттс было предъявлено обвинение в совращении малолетних. В ходе расследования выяснилось, что страсть к совсем юным мальчикам у американки появилась давно и на ее счету далеко не один подросток. Ее жертвами стали 15-летние близнецы, жившие в доме через дорогу.

Предполагается, что на мальчишек американка положила глаз давно и с одним из них роман длился больше года. Заигрывания Уоттс не ушли от чужих глаз и еще в феврале в полицию поступила анонимка, где говорилось, что между мальчиками и взрослой соседкой возможно сексуальная связь. Тогда же произошел неприятный инцидент, больше похожий на анекдот, когда вернувшийся около двух часов ночи муж Эшли обнаружил супругу полуголой на диване рядом со спящим соседским мальчишкой. Тот уже позднее признался полиции, что на самом деле только притворился спящим. А в разговоре с родителями подросток рассказал, что пошел в гости к Уоттс покурить марихуану и якобы уснул.

В полицейском участке родители близнецов сообщили, что мальчики часто бывали в доме у Эшли, поскольку были уверены, что они проводят время с сыном соседки. Но, оказалось, что за закрытыми дверями творились взрослые игры. Один из близнецов, например, рассказал, что Уоттс приглашала употребить наркотики и дарила ему свое нижнее белье.

Также полиция установила, что американка могла домогаться еще одного соседского подростка, которому на тот момент было 17 лет. По его словам, женщина обещала, что разведется и выйдет замуж за юного любовника.