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Политика31 августа 2023 10:08

Солдат ВСУ Заец получил 15 лет тюрьмы за пять выстрелов по жилым домам в ЛНР

Вынесен приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Вынесен приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка. Фото: sledcom.ru

Вынесен приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка. Фото: sledcom.ru

Собранные Следственным комитетом России доказательства, признаны Верховным Судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащему 115-ой отдельной механизированной бригады (войсковая часть А4053) Вооруженных сил Украины Денису Заецу.

За жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом он приговорен к 15 годам колонии строго режима.

«Следствием и судом установлено, что 2 мая 2022 года Заец прибыл в составе указанного подразделения в город Северодонецк и занимался подготовкой оборонительных сооружений, а также нес службу на наблюдательном пункте, оборудованном на крыше жилого дома. 18 мая 2022 года около 10 часов от командира роты с позывным «Сивый» он получил приказ покинуть позицию и отступить вглубь города. Заец, достоверно зная, что в подвалах жилых домов находятся мирные люди, желающее жить по законам Российской Федерации и Луганской Народной Республики, из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 произвел выстрелы. Он выстрелил в направлении жилого дома. В результате взрывов и разлета осколков гранат были нанесены наружные повреждения одной из квартир», - рассказала подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Заец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

- Совершил пять выстрелов по жилому дому, в котором жили люди. Вину свою признаю, - заявил он на следствии.

Кстати, большинство украинских военнопленных сами охотно рассказывают следователям о выполнении преступных приказов. Военнослужащие украинских вооруженных формирований дают признательные показания, лишь бы заработать реальный срок. Признаются в военных преступлениях, лишь бы их не обменяли.

Военнопленные понимают, что если снова попадут в лапы киевскому режиму, то тот их вновь отправит в «мясные штурмы». Безопаснее преступником отсидеться в тюрьме. А так, глядишь боевые действия закончатся, потом работы по восстановлению городов, а там и амнистия.

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