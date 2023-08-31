Солдат ВСУ Заец получил 15 лет тюрьмы за пять выстрелов по жилым домам в ЛНР

Вынесен приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка. Фото: sledcom.ru

Собранные Следственным комитетом России доказательства, признаны Верховным Судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащему 115-ой отдельной механизированной бригады (войсковая часть А4053) Вооруженных сил Украины Денису Заецу.

За жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом он приговорен к 15 годам колонии строго режима.

«Следствием и судом установлено, что 2 мая 2022 года Заец прибыл в составе указанного подразделения в город Северодонецк и занимался подготовкой оборонительных сооружений, а также нес службу на наблюдательном пункте, оборудованном на крыше жилого дома. 18 мая 2022 года около 10 часов от командира роты с позывным «Сивый» он получил приказ покинуть позицию и отступить вглубь города. Заец, достоверно зная, что в подвалах жилых домов находятся мирные люди, желающее жить по законам Российской Федерации и Луганской Народной Республики, из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 произвел выстрелы. Он выстрелил в направлении жилого дома. В результате взрывов и разлета осколков гранат были нанесены наружные повреждения одной из квартир», - рассказала подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Заец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

- Совершил пять выстрелов по жилому дому, в котором жили люди. Вину свою признаю, - заявил он на следствии.

Кстати, большинство украинских военнопленных сами охотно рассказывают следователям о выполнении преступных приказов. Военнослужащие украинских вооруженных формирований дают признательные показания, лишь бы заработать реальный срок. Признаются в военных преступлениях, лишь бы их не обменяли.

Военнопленные понимают, что если снова попадут в лапы киевскому режиму, то тот их вновь отправит в «мясные штурмы». Безопаснее преступником отсидеться в тюрьме. А так, глядишь боевые действия закончатся, потом работы по восстановлению городов, а там и амнистия.