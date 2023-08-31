Новые правила оказания платных медицинских услуг в России вступят в силу 1 сентября 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые правила оказания платных медицинских услуг в России вступят в силу 1 сентября 2023 года. Разбираем, что в итоге изменится.

Этот документ, начинающий действовать с первого дня осени, был принят еще нынешней весной. И за прошедшие месяцы успел обрасти немалым количеством мифов, в основном - «страшилок». Что меняется на самом деле, выяснила «Комсомолка» вместе с экспертами.

Платные медуслуги в России: что изменится с 1 сентября 2023 года

Чем пугают: новые правила позволяют брать плату за неотложную медпомощь. То есть когда явных признаков угрозы жизни нет, но человека, что называется, прихватило: подскочила температура, артериальное давление, обострилась хроническая болезнь. Раз за «неотложку» в принципе разрешили брать деньги, то медики непременно этим воспользуются и бесплатно по полису ОМС такой помощи теперь не допросишься, утверждают в соцсетях.

Как на самом деле:

- Новые правила не вводят никаких норм, на основе которых можно было бы сделать вывод, что неотложную медпомощь должен оплачивать лично пациент, - подчеркивает эксперт по ОМС, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов.

- Пациенты, как и прежде, имеют полное право бесплатно по полису ОМС обратиться за неотложной помощью. Например, в случае обострения хронического заболевания, при острой зубной боли, ушибах и так далее, - добавляет член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Напомним: по законодательству амбулаторная помощь в неотложной форме должна предоставляться в срок не более 2-х часов с момента обращения пациента. Если же человек оказался в критическом состоянии, когда есть угроза жизни (тяжелое отравление, травма, сердечно-сосудистая катастрофа и т. п.), то экстренная медпомощь оказывается бесплатно и незамедлительно даже при отсутствии гражданства, паспорта и полиса.

Пациенты, как и прежде, имеют полное право бесплатно по полису ОМС обратиться за неотложной помощью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые правила оказания платной медпомощи с 1 сентября 2023: за что придется платить

Чем пугают: если хочешь попасть к врачу, но нет направления, то придется платить. И за многие обследования и анализы теперь заставят раскошеливаться.

Как на самом деле:

- Каждый регион регулирует маршрутизацию пациентов для получения медпомощи по ОМС на своей территории, - поясняет Дмитрий Кузнецов. - Проще говоря, региональные власти определяют: к врачу какого профиля гражданин может записаться на прием сразу и сам, а к кому нужно направление. Это вполне разумно: далеко не всегда больной человек способен разобраться, скажем, к неврологу ему нужно или к кардиологу.

Например, в Москве по ОМС можно бесплатно обратиться напрямую к участковому врачу общей практики или терапевту (у детей - к педиатру), стоматологу, лору, хирургу и некоторым другим специалистам. К остальным - по направлению терапевта.

Если вы хотите попасть к доктору, который принимает по направлению, но такого документа у вас нет, то медуслуга будет платной, поясняет Дмитрий Кузнецов. Но это вовсе не новшество, так было всегда. Просто новые правила закрепляют право самостоятельного обращения к врачам государственных и муниципальных клиник на возмездной основе.

СОВЕТ

Чтобы узнать, к каким врачам можно бесплатно по ОМС обращаться напрямую, минуя терапевта, в вашем регионе, позвоните в колл-центр страховой медицинской компании (СМО), выдавшей вам полис ОМС.

Оказание платных медуслуг с 1 сентября 2023: что изменится для пациентов больниц

Чем пугают: если вас положили в больницу, то за лекарства теперь придется платить. Если понадобится индивидуальное медицинское наблюдение, то оно тоже будет только платным.

Как на самом деле:

Если есть медпоказания для индивидуального поста медицинского наблюдения в стационаре (например, пациент находится в таком состоянии, что помощь может понадобиться в любую минуту), то эта услуга оплачивается за счет ОМС, подчеркивают эксперты. Если же медицинских показаний нет, а больной человек и его близкие хотят повысить комфорт пребывания в больнице, то индивидуальный пост меднаблюдения считается дополнительной платной медуслугой.

При возникновении спорной ситуации - есть ли медпоказания или это личное желание пациента - можно обратиться за помощью к специалистам СМО, выдавшей полис ОМС.

Что касается лекарств, то человеку во время лечения в больнице должны бесплатно предоставляться все необходимые препараты в рамках перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Бывает, что по медпоказаниям требуется замена на лекарство, не входящее в перечень - скажем, если у пациента обнаружилась индивидуальная непереносимость, аллергия, тяжелые побочные реакции. Тогда врачебная комиссия больницы вправе принять решение о необходимости назначить препарат за рамками ЖНВЛП - при условии, что такое лекарство входит в стандарты оказания медпомощи при соответствующих заболеваниях, поясняет Алексей Старченко. В этом случае препарат тоже предоставляется пациенту бесплатно.

Если же лекарство не входит в перечень ЖНВЛП либо решение о его назначении за рамками перечня не подтвердила врачебная комиссия, то препарат покупается за счет личных средств пациента.

Выяснить, законно ли вас просят оплатить то или иное лекарство в стационаре, вы так же можете у специалистов страховой компании, выдавшей вам полис ОМС.

Новые правила закрепляют право пациента на получение платных медуслуг анонимно. Ч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЕМУ

Как поправлять здоровье анонимно

Новые правила закрепляют право пациента на получение платных медуслуг анонимно. Что это значит и как будет выглядеть на практике?

- Любая медицинская помощь, которая оказывается по полису ОМС, исключает анонимность. Пациент должен предоставить поликлинике или больнице свои личные данные и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если же человек обращается за платными медуслугами, то вправе сделать это анонимно. В таком случае при заключении договора об оказании услуг данные пациента записываются с его слов, предъявлять документальное подтверждение не требуется, - рассказывает Дмитрий Кузнецов. - Вообще, новые правила предусматривают разработку отдельных шаблонов договоров для анонимных пациентов. Но на текущий момент этот пункт носит рекомендательный характер.

- Дмитрий Юрьевич, а если человек лечился анонимно, назвал вымышленные ФИО, а потом оказалось, что медуслуги некачественные - как отстаивать свои права?

- Это может быть затруднительно. Разбирательство в таких случаях входит в компетенцию Росздравнадзора и Роспотребнадзора (в рамках отдельных полномочий). А также органов правопорядка в зависимости от тяжести вреда здоровью из-за некачественных медуслуг.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Не станет ли больше злоупотреблений?

При обсуждении новых правил в Интернете и соцсетях высказывается опасение: в реальности платных медуслуг будет все больше. А помощь по полису ОМС постепенно сокращают…

- Новые правила упорядочивают оказание платных медуслуг как раз для того, чтобы противостоять злоупотреблениям, - считает вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - В документе подчеркивается, что при заключении договора пациента обязательно должны информировать о возможности получить необходимую медпомощь бесплатно, по ОМС. А если у человека возникают вопросы - что полагается по полису и законно ли требование об оплате, он всегда может проконсультироваться в компании, выдавшей ему полис.