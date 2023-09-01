Бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь младенца

Малышам на рейсах «Аэрофлота» - особое внимание. Не только подарки - в критических ситуациях бортпроводники готовы оказать квалифицированную помощь. Фото: ПАО «Аэрофлот»

ЧП случилось 28 августа. Во время завершения полета лайнера по маршруту Москва - Сочи бортпроводники услышали крики пассажиров. Новорожденный малыш, которому было всего 13 дней от роду, внезапно перестал дышать и начал синеть.

Среди пассажиров не оказалось врача, поэтому бортпроводники решили проводить реанимацию сами. И у них получилось - через несколько секунд ребенок снова задышал. В это время командир самолета предупредил аэропорт о происшествии на борту. Сразу после приземления в салон поднялись врачи и осмотрели младенца. Ребенок был передан медицинским работникам, которые, в свою очередь, приняли решение о его госпитализации. Сейчас малыш идет на поправку.

«За профессионализм, проявленный в экстремальной ситуации, руководством авиакомпании принято решение о поощрении экипажа денежной премией и награждении высшей корпоративной наградой авиакомпании - почетным знаком «Отличник Аэрофлота», - отмечается в официальном сообщении авиакомпании.