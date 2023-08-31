На игровом сайте выложили секретное руководство НАТО по эксплуатации боевого истребителя

Пользователь попросил добавить Eurofighter Typhoon в компьютерную симуляцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С момента своего выпуска в 2013 году многопользовательский симулятор военной техники War Thunder сразу же приобрел популярность среди фанатов компьютерных игр. Некоторые пользователи до сих пор настолько серьезно относятся к проекту, что постоянно спорят в игре о технических характеристиках боевых машин, пока один из них не предоставит подлинное руководство в качестве аргумента. Так, один из фанатов опубликовал на форуме секретную инструкцию по эксплуатации истребителя Eurofighter Typhoon.

Сюжет достаточно прост: ярый поклонник War Thunder уже давно грезил полетать на «Тайфуне», но в симуляторе данную модель истребителя найти не смог. При этом сам самолет осуществил свой первый полет в 1994 году и в настоящее время находится в эксплуатации семи стран: Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии и Омана. Мужчина обратился к разработчикам, чтобы те добавили в игру «столь популярный истребитель».

А чтобы помочь им создать более реальный прототип, выложил на форуме игры 730-страничное руководство по эксплуатации истребителя.

– Здесь есть все по системам, вооружению, данным о полете и так далее. Я надеюсь, что эта информация поможет разработчикам быстрее добавить сей великолепный самолет и сделать его максимально реалистичным! Не могу дождаться, чтобы полетать на нем в игре, – написал пользователь.

Все бы ничего, но на первой же странице документа был четко обозначен натовский гриф «секретно», предполагающий наличие данных в закрытом доступе, распространять которые можно только в служебных целях. Однако откуда у игрока оказался такой документ, он не уточнил. Модератор удалил руководство лишь через 15 минут после публикации, призвав всех пользователей прекратить выкладывать военные или секретные документы.

По официальным комментариям разработчика Gaijin Entertainment, подобное нередко случается в симуляторе, и технически остановить это «практически невозможно». Прошлая крупная утечка произошла в январе этого же года, когда американец, чтобы выиграть в споре, выложил на форуме руководство Пентагона по эксплуатации истребителя F-16A. Так он хотел доказать другим игрокам, как именно и какие ракеты использует этот самолет.

А в 2021 году действующий командир танка Challenger 2, стоящего на вооружении британской армии, расписал на том же форуме, какие компоненты бронемашины дизайнеры игры разместили неверно. Чтобы аргументировать свою позицию, он обнародовал выдержки из пособия Министерства обороны Великобритании по эксплуатации и техническому обслуживанию военной техники.

Спустя три месяца французский военнослужащий выложил руководство по эксплуатации основного боевого танка Leclerc S2. А все для того, чтобы выиграть в споре, с какой скоростью вращается башня несчастного «Леклерка». В игре она крутилась со скоростью 40 градусов в секунду, что не понравилось военному, призывавшему изменить этот параметр. Согласно обнародованным ТТХ она составляла 31 градус в секунду, что на 9 секунд меньше установленных разработчиками.

Парадокс ситуации заключается в том, что подобные утечки в играх могут выйти далеко за их пределы. Напомним, что автором самого крупного «слива» десятилетия в США, произошедшего в апреле этого года, оказался 21-летний летчик Нацгвардии Джек Тейшейра. Американец выложил секретные документы Пентагона, раскрывшие, в том числе планы ВСУ о переброске подразделений в Артемовск, лишь для того чтобы «впечатлить правдой своих друзей подростков».