Глава минобороны Британии Уоллес ушел в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С учётом нынешней «министерской чехарды» из-за перманентного политического кризиса в Британии, продержаться здесь на посту четыре года — случай неординарный. Только премьер-министры за тот же период менялись трижды.

Теперь пришёл черёд обладателя одного из ключевых портфелей — Бена Уоллеса. В достаточно скромном воинском звании капитана он возглавлял Минобороны Соединённого Королевства, став одним из вдохновителей массовых поставок английского оружия на Украину. А среди экспертов есть мнение, что лондонские военные советники не только тренируют ВСУ, но и делятся разведывательной информацией для нанесения ударов по территории России.

Однако в последний день лета 53-летний политик подал в отставку. И более того, объявил о полном уходе из политики — он даже не собирается баллотироваться в парламент на следующих выборах. Это связано с многочисленными провалами, последним из которых стали чудовищные потери ВСУ по итогам широко разрекламированного «контрнаступа».

«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном, — прокомментировала эту кадровую перестановку официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Агент 006 бесславно покинул поле боя». (Возможно, намёк на киновселенную Джеймса Бонда, где «два нуля перед номером» означали лицензию на убийство — то есть право уничтожать кого угодно без суда и следствия «в интересах британской короны» — прим. ред.)

«Его разочарование из-за неудачной попытки получить пост генсека НАТО выплеснулось на недавнем саммите Альянса, когда Уоллес заявил, что Украина должна быть благодарна Западу», — вспоминает информагентство Reuters. Ведь сейчас «благодарность» Киева выражается лишь в истеричных требованиях новых поставок оружия безо всяких побед на поле боя, что раздражало даже такого «бандерофила», как Уоллес.

«Минобороны Британии вернулось на путь превращения в игрока мирового класса», — перечисляет свои заслуги в прощальном письме теперь уже бывший политик… Тем самым признавая, что армия и флот Королевства давно потеряли былую мощь.

Кто сменит Уоллеса на посту — уже известно: это министр энергетики Британии — Грант Шэппс. «Он знает о вопросах обороны очень мало», — цитирует газета Guardian слова экс-главы британского генштаба о новом назначенце. Что отчасти на руку России: ведь чем менее компетенты наши потенциальные противники, тем больше ошибок, в том числе на украинском фронте, они допустят.