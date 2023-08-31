Черная полоса в семье юмориста и певицы: концерты Галкина* запретили в Казахстане и Эстонии, а на Пугачеву подали в суд

74-летняя Алла Пугачева и 47-летний Максим Галкин* вернулись в Израиль. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

74-летняя Алла Пугачева и 47-летний Максим Галкин* вернулись в Израиль. Последние полтора месяца они отдыхали в Юрмале. Прилетели, так как их детям (9-летним двойняшкам Елизавете и Гарри Галкиным) пора в их дорогую частную израильскую школу – 1 млн 800 тыс. рублей за год за одного ребенка. И сразу же с головой окунулись в денежные проблемы.

Иноагент Максим Галкин* проехался по всем возможным малым концертным площадкам Европы, США – выступал перед русскоязычным населением, которое давно живет в этих странах. Галкин* спешит заработать на русофобских шуточках – но дважды за год люди не будут отдавать деньги за его концерт. Потому Максим Галкин* стал расширять географию гастролей – но тут его постигла неудача. Концерты Галкина* в Казахстане отменили.

Юморист негодует, записал видеообращение. Заявил: существует, якобы, негласный запрет на проведение его концертов в Астане и Алмате.

Артист в ярости из-за того, что начались «какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты». Говорит, что были достигнуты договоренности с площадками об аренде, а потом эти договоренности аннулировали. Галкин* записал свой жалостливый ролик неслучайно – решил спровоцировать русофобов, чтобы те устроили провокацию в соцсетях организаторам его гастролей. Кстати, билеты на его концерты начали продавать – но ажиотажа не было. И отмена не вызвала никакого переполоха – люди оказались безразличны к отмене Максима Галкина*. Скорее всего, организаторы поняли, что не продадут большие залы на этого артиста, потому и отменили.

До этого активно обсуждали отмену концерта иноагента в Таллине. Называли разные причины. Но, как нам удалось узнать, все банально – дата концерта (15 сентября) почему-то не была окончательно согласована с артистом. Оказалось, что в сентябре Галкин не сможет еще раз прилететь в Прибалтику (по местным ДК он выступал в августе), потому решил дать концерт в Таллине зимой 2024 года. Ближайший концерт, где Максим Галкин* представит свои новые русофобские шуточки состоится в Варшаве. Билеты пока продаются сложно – цена начинается от 5800 рублей.

31 августа также появилась информация о том, что на певицу Аллу Пугачеву подали в суд из-за долгов. Иск поступил в 437-й мировой судебный участок. Задолжала артистка-пенсионерка компании «Газпром межрегионгаз Москва» за подачу газа в дом в поселении Первомайское (ДСК «Творчество») – чуть более 15 тысяч рублей за два месяца. У Пугачевой действительно был в этом месте в собственности земельный участок площадью 1200 кв м - в домостроительном комбинате «Творчество». Территория относится к Москве. Кадастровая стоимость участка – 4,1 млн. рублей. Но весной Пугачеву эту землю продала, о чем сегодня ее юристы сообщили истцам. И компания «Газпром межрегионгаз Москва» оперативно иск к Пугачевой отозвала.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.